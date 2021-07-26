В Британии сообщили, что Джей Ло отмечала свой 52-й день рождения с Беном Аффлеком на яхте Ахметова
Голливудская дива, певица и актриса Дженнифер Лопес отпраздновала свой 52-день рождения на яхте самого богатого украинского олигарха Ритана Ахметова.
Об этом пишет британское издание Daily Mail.
По данным издания, 85-метровая роскошная яхта Valerie, которую Лопес арендовала для праздника, стоит 130 миллионов долларов и принадлежит Ахметову.
"В настоящее время яхта принадлежит украинскому миллиардеру и гуру финансовых услуг Ринату Ахметову, который является 327-м самым богатым человеком в мире с собственным капиталом в 7,5 млрд долларов", - пишет издание.
Как добавили журналисты, в 2019 году судно было полностью отремонтировано и теперь выставлено на продажу и в аренду через Dynamiq Brokerage.
Яхта имеет девять кают, украшенная мозаикой хамам, спортивный зал с панорамным видом, помещения для массажа и бьюти-процедур, кинотеатр, несколько джакузи и 6-метровый бассейн. Также там есть открытая обеденная зона, которую украшает фонтан с подсветкой.
Яхта Рината Ахметова. Фото: dynamiqbrokerage.com
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек на яхте Valeri. Фото: dailymail.co.uk
Напомним, Дженнифер Лопес, в субботу, 24 июля отметила свой 52-й день рождения на яхте в Сен-Тропе (Франция) с бойфрендом, актером Беном Аффлеком.
Мы публиковали фото, где Лопес целуется с Беном Аффлеком. Они встречались уже несколько месяцев, но до сих пор скрывали от публики свои чувства. Публикацией фото совместного поцелуя Дженнифер, вероятно, решила показать всем, что они - пара.
Также ранее мы сообщали, что голливудская дива Лопес показала стройную и соблазнительную фигуру.