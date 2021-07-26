Городской голова Кропивницкого Андрей Райкович заявил, что в городе планируют развернуть дополнительные пункты вакцинации от коронавируса в троллейбусах и автобусах.

Об этом он сказал в ходе совещания.

"Мы можем организовать мобильные пункты в наших автобусах и троллейбусах и пустить их в дальние микрорайоны — Лелековку, Арнаутово или Завадовку. Транспорт будет обработан дезинфектором, а так, как там есть Wi-Fi — связь организовать проблем не будет", — сказал он.

По его словам, работники коммунальных служб должны активнее вакцинироваться.

"Предприятия, сфера услуг, кафе, рестораны, все максимально должны быть вовлечены в процесс вакцинации. Все, кто на работе общаются с людьми, кому не противопоказана по состоянию здоровья вакцинация, должны быть привиты", — сказал он.

Ранее мы писали о том, что в Украине хотят официально разрешить смешивать разные виды вакцин.

Кроме этого, по состоянию на утро воскресенья, 25 июля, общее количество зараженных коронавирусом в Украине с начала эпидемии выросло еще на 286 человек.