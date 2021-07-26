В России начали строить новый "самолет судного дня" на случай ядерной войны. Планируется, что российские Воздушно-космические силы получат два таких судна.

Об этом со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе сообщает "РИА Новости".

"Российские Воздушно-космические силы получат два воздушных командных пункта на базе Ил-96-400М. Один находится в производстве", - сообщает агетство.

Кроме того, в будущем не исключен заказ третьего воздушного пункта управления. Новые самолеты должны заменить уже имеющиеся Ил-80, созданные на базе пассажирских Ил-86.

Проект называется "Звено-ЗС". Новые Ил-96-400М будут способны преодолевать расстояние вдвое больше, чем могла предыдущая версия. Оборудование самолета позволит доводить приказы до войск, в том числе стратегической авиации, подвижных и шахтных установок, подводных лодок-носителей стратегического ядерного оружия в радиусе 6000 км.

"Самолеты судного дня" предназначены для эвакуации высшего руководства страны и управления войсками в случае уничтожения наземной и спутниковой инфраструктуры. Как правило, все оборудование на борту защищено от поражающих факторов ядерного взрыва.

Напомним, в 2017 году в США торнадо повредил два самолета "судного дня".

Также мы сообщали, что в 2020 году Часы Судного дня перевели вперед, до конца света человечеству осталось 100 секунд.