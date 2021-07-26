Пятеро сотрудников "Укрзализныци" похищали ежедневно до тонны топлива
Правоохранители Ровенской области разоблачили работников ровенского филиала "Львовской железной дороги" АО "Укрзализныця" по факту растраты имущества путем злоупотребления служебным положением.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора Украины.
"По данным следствия, группа чиновников систематически разворовывала горюче-смазочные материалы государственного предприятия. Они дважды в день - утром и вечером откачивали из маневровых тепловозов топливо. Таким образом присваивалось от 15 до 30 тонн ежемесячно (то есть до тонны топлива в день - Ред.), которые работники реализовывали. По результатам проведенных негласных следственных действий, в форме контроля за совершением преступления в виде оперативной закупки, у них приобретено 200 литров похищенного топлива", - говорится в сообщении.
Уточняется, что правоохранители задержали пятерых должностных лиц предприятия в порядке ст. 208 УПК Украины при хищения горюче-смазочных материалов. Сейчас задержанным сообщено о подозрении и избраны меры пресечения.
"Проведено более 30 санкционированных обысков в помещениях предприятия и по месту жительства должностных лиц. Изъято более 1400 литров дизельного топлива, канистры с остатками горючего, средства для его откачки, 5 автомобилей, которые использовались для перевозки похищенного топлива, мобильные телефоны, денежные средства в разной валюте, банковские карты, черновые записи", - сообщают в прокуратуре.
Там добавляют, что досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется Ровенским районным управлением полиции Главного управления Нацполиции в Ровенской области, оперативное сопровождение - Управлением стратегических расследований в Ровенской области ДСР Нацполиции Украины при взаимодействии с Аппаратом директора по экономической и информационной безопасности АО "Укрзализныця".
Ранее мы писали о том, что служащий обособленного подразделения АО "Укрзализныця" присвоил себе 750 тысяч гривен, предназначенные якобы на ремонт в пригородном вокзале "Киев-Пассажирский". Теперь ему грозит 12 лет тюрьмы.
Кроме этого, Служба безопасности Украины разоблачила масштабную схему хищения дизельного топлива, которую организовало руководство филиала "Укрзализныци".