Правоохранители Ровенской области разоблачили работников ровенского филиала "Львовской железной дороги" АО "Укрзализныця" по факту растраты имущества путем злоупотребления служебным положением.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора Украины.

"По данным следствия, группа чиновников систематически разворовывала горюче-смазочные материалы государственного предприятия. Они дважды в день - утром и вечером откачивали из маневровых тепловозов топливо. Таким образом присваивалось от 15 до 30 тонн ежемесячно (то есть до тонны топлива в день - Ред.), которые работники реализовывали. По результатам проведенных негласных следственных действий, в форме контроля за совершением преступления в виде оперативной закупки, у них приобретено 200 литров похищенного топлива", - говорится в сообщении.

Уточняется, что правоохранители задержали пятерых должностных лиц предприятия в порядке ст. 208 УПК Украины при хищения горюче-смазочных материалов. Сейчас задержанным сообщено о подозрении и избраны меры пресечения.

"Проведено более 30 санкционированных обысков в помещениях предприятия и по месту жительства должностных лиц. Изъято более 1400 литров дизельного топлива, канистры с остатками горючего, средства для его откачки, 5 автомобилей, которые использовались для перевозки похищенного топлива, мобильные телефоны, денежные средства в разной валюте, банковские карты, черновые записи", - сообщают в прокуратуре.

Там добавляют, что досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется Ровенским районным управлением полиции Главного управления Нацполиции в Ровенской области, оперативное сопровождение - Управлением стратегических расследований в Ровенской области ДСР Нацполиции Украины при взаимодействии с Аппаратом директора по экономической и информационной безопасности АО "Укрзализныця".

Ранее мы писали о том, что служащий обособленного подразделения АО "Укрзализныця" присвоил себе 750 тысяч гривен, предназначенные якобы на ремонт в пригородном вокзале "Киев-Пассажирский". Теперь ему грозит 12 лет тюрьмы.

Кроме этого, Служба безопасности Украины разоблачила масштабную схему хищения дизельного топлива, которую организовало руководство филиала "Укрзализныци".