В Польши не планируют требовать от посетителей ресторанов, кинотеатров и подобных заведений справку о вакцинации от коронавируса. Правительство страны намерено искать более мягкие решения для противодействия новой волне Covid-19. В то же время, в Польше будут ужесточены ограничения только для непривитых людей.

Об этом со ссылкой на свои источники сообщает RMF24.

По данным портала, в Польше не планируют повторять "драконовские" меры Франции и Италии, опасаясь, что это повлечет за собой массовые протесты.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий планирует вводить карантинные меры только для невакцинированных граждан. В частности, если организуется большая свадьба, туда будет разрешено пригласить ограниченное количество не привитых от коронавируса гостей, но по вакцинированным никаких ограничений не будет.

Напомним, Францию накрыла очередная волна коронавируса. Поэтому, начиная с 21 июля в стране вступила в действие система санитарных пропусков. Попасть в большинство музеев и кинотеатров можно лишь при наличии такого пропуска. Кроме того, президент Эммануэль Макрон заявил об обязательной вакцинации всех медицинских работников к сентябрю. В ответ на это во Франции прошли забастовки. Согласно данным МВД Франции, в таких акциях приняли участие около 114 тыс. человек по всей Франции, в Париже собралось около 18 тыс. человек.

Также демонстрации против новых ковидных правил прошли и в Италии. Люди протестовали против карантинных ограничений, так как с 6 августа в стране невозможно будет посетить ресторан и бар, а также музеи, кинотеатры, тренажерные залы, бассейны и спортивные стадионы без "зеленых" пропусков (паспортов).