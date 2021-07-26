Женщине грозит тюремное заключение. Фото: Pixabay

Массажистке из Чернигова сообщат о подозрении в убийстве своей клиентки по неосторожности. Ей может грозить до пяти лет лишения свободы.

Об этом сообщает пресс-служба Черниговской областной прокуратуры.

По версии следствия, массажистка - жительница Чернигова 1972 года рождения - по месту своего проживания делала массаж тела клиенту и ладонями обеих рук резко повернула шейный отдел позвоночника, что привело к закрытой позвоночной спинномозговой травме с повреждением спинного мозга.

В результате клиентка скончалась в неврологическом отделении одной из местной больниц. Экспертиза выявила, что вышеуказанные телесные повреждения и стали причиной смерти женщины.

Прокурор Черниговской окружной прокуратуры согласовала сообщение о подозрении массажистке по ч. 1 ст. 119 УК Украины (убийство по неосторожности).

Статья предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок от трех до пяти лет или лишения свободы на тот же срок.

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Напомним, недавно под Киевом 15-летняя школьница застрелила 16-летнего парня сразу после сдачи ВНО по биологии. Убийство произошло по неосторожности - девушка хотела сделать фото с оружием. 

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