В Азербайджане с 1 сентября лица старше 18 лет, обучающиеся в высших и средне-специальных учебных заведениях, должны иметь COVID-паспорт.

Об этом заявил помощник президента Азербайджана, заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития администрации президента Шахмар Мовсумов во время брифинга в понедельник, передает "Интерфакс".

Кроме того, с началом осени доступ в объекты общепита, гостиницы, крупные торговые центры, действующие в закрытом пространстве, будет возможен только при наличии COVID-паспорта.

Также Мовсумов добавил, что к 1 сентября минимум 80% государственных служащих должны получить одну дозу прививки от коронавируса, а к 1 октября - сделать две дозы.

"Согласно решению оперативного штаба, к 1 сентября 2021 года минимум 80% сотрудников госструктур должны получить одну дозу вакцины, к 1 октября 2021 года - минимум 80% госслужащих должны быть полностью вакцинированы", - сказал Мовсумов.

Он заявил, что согласно решению оперштаба аналогичные требования предъявляются к сотрудникам медицинских и фармацевтических предприятий вне зависимости от формы деятельности, а также научных и образовательных предприятий.

Отметим, что в Азербайджане с 1 июля 2021 года COVID-паспорт требовался только при посещении свадеб и торжеств, а также спортивных залов.

Напомним, сегодня сообщалось, что французский парламент утвердил закон, который требует иметь при себе ковидный "паспорт здоровья" в ресторанах и для внутренних поездок по стране, а также обязывает всех медиков вакцинироваться.

Также мы писали, что в ВОЗ не рекомендовали вводить паспорта вакцинации для путешественников.