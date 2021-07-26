Роскомнадзор заблокировал сайт российского оппозиционера Алексея Навального navalny.com.

Об этом свидетельствуют данные из единого реестра.

Уточняется, что доступ к странице был ограничен по решению Генпрокуратуры на основании статьи 15.3 о призывах к массовым беспорядкам, экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка.

При попытке загрузить страницу сайта появляется надпись "Не удалось получить доступ к сайту".

Блокировку подтверждают соратники Навального в соцсетях.

Одновременно заблокирован доступ к сайтам соратников Навального Леонида Волкова и Любови Соболь, сайту созданного Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан иноагентом и экстремистской организацией, суд принял решение о его запрете), сайтам "Штабов Навального" (признаны экстремистской организацией и запрещены) в регионах России и т.д.

"Решением Генпрокуратуры было заблокировано 49 сайтов одновременно: помимо сайта Алексея Навального также и мой сайт, и сайты Любови Соболь и Олега Степанова; все сайты бывших региональных штабов; сайты "РосЯмы" и "РосЖКХ", сайт Альянса врачей (признан иноагентом). И сайт ФБК, разумеется. Ночь длинных ножей!"— оценил ситуацию в своем Telegram-канале соратник Навального Леонид Волков.

Напомним, 2 февраля Мосгорсуд приговорил Навального к 3 годам и 6 месяцем исправительной колонии общего режима по делу 2014 года "Ив Роше Восток", в котором оппозиционер обвинялся в мошенничестве. С учетом домашнего ареста и времени, проведенном в СИЗО, срок составляет два года и восемь месяцев - до 2023-го.

Кроме этого, в прошлом месяце Московский городской суд удовлетворил иск прокуратуры столицы РФ о признании экстремистскими Фонда борьбы с коррупцией, Фонда защиты прав граждан и штабов оппозиционера Алексея Навального. Суд запретил деятельность этих организаций.