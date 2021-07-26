Комбинация препаратов от коронавируса производства AstraZeneca и Pfizer показала высокий уровень защиты от коронавируса. В результате смешивания вакцин число антител может вырасти в шесть раз.

Об это со ссылкой на исследование ученых из Южной Кореи сообщает агентство Reuters.

По данным исследователей, для достижения высокого уровня иммунитета необходимо сначала пройти иммунизацию одной дозой препарата AstraZeneca, а после этого - одной дозой Pfizer.

В исследовании приняли участие около 500 медицинских работников, 100 из них получили смешанные дозы, 200 получили две дозы вакцины от Pfizer, а остальные привились препаратом AstraZeneca.

После этого у всех медиков были обнаружены антитела, однако у тех, кто прошел комбинированную вакцинацию уровень защиты от коронавирусной болезни оказался выше.

Напомним, 12 июля главный научный сотрудник ВОЗ Соумья Сваминатан посоветовала властям и людям не смешивать и не использовать вакцины против Covid-19 от разных производителей, назвав это "опасной тенденцией", поскольку реальных данных о воздействии на организм человека применения такого "коктейля" крайне недостаточно.

В свою очередь Европейское агентство лекарственных средств заявило о существовании "веских научных оснований", позволяющих полагать, что смешивание вакцин против коронавируса разных производителей безопасно и эффективно.

Тем временем украинский Минздрав намерен разрешить комбинирование вакцин.