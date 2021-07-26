Во вторник, 27 июля, в западных регионах Украины ожидается шквальный ветер и осадки. В связи с этим спасатели объявили штормовое предупреждение.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) на своей странице в Facebook.

Внимание. Предупреждение о метеорологических явлениях. По данным Украинского гидрометеорологического центра, 27 июля в западных областях грозы, днем местами град и шквалы 15-20 м / с", - говорится в сообщении ГСЧС.

Напомним, сегодня, 26 июля, в Украину вернулась аномальная жара. Солнечная и жаркая погода сохраняется во во всех областях, а в западных областях страны возможен дождь. Воздух в южных и восточных областях прогреется до +32 градусов.

Мы рассказывали, что во вторник, 27 июля, кратковременные дожди и грозы, кроме западных регионов, коснутся Винницкой и Житомирской области.

"Страна" ранее приводила подробный прогноз погоды на эту неделю - в Киеве, Приазовье, на Черном море и в Карпатах.

Также мы рассказывали, что возле Мариуполя на прошлой неделе прошла масштабная буря. Кроме того, Одессу накрыл ночной суперливень.