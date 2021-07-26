Больницы Лондона сообщили, что доступ к ним временно заблокировало наводнение, случившееся из-за сильного дождя. Некоторым медицинским учреждениям британской столицы пришлось остановить прием посетителей.

Об этом сообщает The Independent.

По меньшей мере две больницы города предложили пациентам некоторое время пользоваться другими медучреждениями — временно закрыты оказались в первую очередь отделения неотложной помощи.

По данным издания, затопление города привело к хаосу: закрыты восемь станций метро, водители оказались заблокированы в затопленных автомобилях, многих пришлось вызволять спасателям на лодках.

Напомним, помимо затоплений в Британии, в субботу, 24 июля, после сильных грозовых дождей мощная волна наводнений накрыла и Бельгию.

Также мы писали, что сильные дожди, которые с начала прошлой недели обрушились на Европу, вызвали крупнейшее за последние два десятка лет наводнение. В Германии из берегов вышел Рейн и его притоки.