Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в июне заработал 55,1 тыс. гривен. В то же время глава Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артем Сытник получил за месяц 215 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе секретариата Кабинета Министров на запрос издания "Украинские новости".

За июнь глава правительства заработал 46 775 гривен и 8 254 гривны командировочных. Таким образом, сумма средств, начисленная Шмыгалю в июне, составила 55 107 гривен. Сумма удержанных налогов составила 10 745 гривен. Фактическая сумма, полученная Шмыгалем, составила 44 361 гривну.

При этом директор НАБУ Сытник получил за июнь 215 тыс. гривен, что в четыре раза больше зарплаты Шмыгаля.

Напомним, как писала "Страна", должностной оклад Сытника в первом летнем месяце составил 126 120 гривен, доплата за выслугу лет - 50 448 гривен, доплата за работу, связанную с доступом к государственной тайне, - 12 612 гривен, доплата за ранг - 800 гривен, надбавка как государственному эксперту по вопросам тайн - 25 224 гривны, индексация зарплаты - 161 гривну. Это также в 13 раз больше обычного украинца.

Также мы рассказывали, что в июне зарплата секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова составила 83,4 тыс. гривен, а его заместители получили - до 172,6 тыс.