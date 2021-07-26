Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что в стране, несмотря на рост заболеваемости Covid-19, не планируют вводить новый локдаун, поскольку экономика жесткого карантина не выдержит.

Об этом сообщает "Новости - Грузия".

"В последнее время много говорят о том, не будет ли очередного закрытия и так далее. Хочу заявить, что мы выбрали другой путь. Это путь управления. Мы должны сделать все для того, чтобы эффективно управлять пандемией. Наша страна больше не сможет выдержать нового закрытия. Ни локдаун, ни эти ограничения не будут оправданы, более того, это нанесет ущерб экономике нашей страны", - заявил Гарибашвили.

По данным премьера, за первые шесть месяцев 2021 года впервые за период пандемии в Грузии зафиксирован экономический рост в 12%, и это позволило правительству страны не брать в течение полугода ни одного кредита.

"Мы все открыли. Вот уже несколько месяцев экономика растет очень быстрыми темпами. У нас беспрецедентный рост во всем мире. Мы ожидаем 45% в апреле, 25% в мае и 18% в июне. Практически за первые 6 месяцев у нас есть рост на 12%, что позволило нам не взять ни одного лари в кредит в этом году. Более того, мы смогли увеличить наш бюджет более чем на миллиард", - сказал Гарибашвили.

Гарибашвили попросил граждан Грузии вакцинироваться, а также"полагаться на ученых и науку и верить в них, а не в тысячи лжи и сплетен, распространяемых через Facebook". Он заявил, что среди вакцинированных практически не бывает случаев смерти от коронавируса.

Напомним, недавно в украинском Минздраве признали неизбежность нового локдауна в Украине. По прогнозам ведомства, его объявят осенью 2021 года.

Также мы писали о том, что в начале июля в Таиланде уже вернули локдаун после резкого роста числа заражений коронавирусом.