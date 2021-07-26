Власти Мали сообщили о внезапной смерти мужчины, обвиненного в попытке покушения на убийство президента страны. Точная причина гибели подозреваемого неизвестна, согласно заявлению правительства, у него "резко ухудшилось самочувствие".

Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.

Мужчина, личность которого власти отказались раскрыть, был заключен под стражу после попытки нападения с ножом на малийского лидера Ассими Гоиту. Инцидент произошел 20 июля, на праздник Курбан-байрам, когда президент посетил мечеть в столице Мали, Бамако. Благодаря действиям охраны нападавший был нейтрализован, глава государства не пострадал.

"Это обратная сторона лидерства, недовольные есть всегда", — отметил президент, комментируя несостоявшиеся покушение.

Полковник Ассими Гоита пришел к власти 24 мая 2021 года в результате военного переворота. Мировое сообщество осудило путчистов. Мали находится в состоянии перманентной внутренний нестабильности уже несколько лет.

Напомним, во вторник, 20 июля, двое вооруженных мужчин совершили покушение на временного президента Мали Ассими Гоита. Предыдущий временный президент Мали Ба Ндау, а также премьер-министр Моктара Уана были арестованы 24 мая, после чего военные перевезли их на армейскую базу Кати. Затем Гоита был был объявлен президентом переходного периода.

Также мы писали о том, что в прошлом году в Боливии произошло покушение на президента страны Луиса Арсе, который выиграл выборы у Эво Моралеса.