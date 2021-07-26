На древний китайский город Дуньхуан обрушилась мощная песчаная буря. Высота песчаной бури достигала 100 метров.

Об этом сообщает газета Гонконга South China Morning Post.

Буря бушевала около днем ранее, 25 июля. Правоохранители из-за шторма приказывали водителям съезжать со скоростных автомагистралей в зоны обслуживания, чтобы переждать там.

О пострадавших в результате бури не сообщается.

На видео запечатлено, как огромное облако опыли накрыло дороги и дома.

Отметим, город Дуньхуан является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО, в нём расположены гроты Могао. Город находится в пустыне Гоби и известен своим суровым климатом.

Напомним, в марте текущего года в столице Китая бушевала мощная песчаная буря, которая стала самой сильной за последние десять лет. Из-за аномальной погоды уже погибли шесть человек, еще 80 считаются без вести пропавшими.

Через несколько дней в марте 2021 года на КНР снова обрушилась песчаная буря. Кроме столицы - Пекина она затронула Внутреннюю Монголию, провинции Шаньси, Хэбэй, Ляонин и город Тяньцзинь. Из-за бури качество воздуха резко ухудшилось, загрязнение достигло опасного для здоровья уровня.

Также мы показывали видео мощной песчаной бури, которая могла стать причиной смога над Киевом.