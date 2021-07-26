Президент США Джо Байден и премьер Ирака Мустафа аль-Кадими по итогам переговоров в Вашингтоне в понедельник намерены объявить, что договорились о прекращении до конца 2021 года американской боевой миссии на иракской территории.

Об этом сообщает Associated Press.

Планируется, что об этом сообщении лидеры стран сообщат в совместном коммюнике.

Ожидается, что после завершения боевой миссии американские военные в Ираке будут заниматься исключительно подготовкой иракских военных. Также в стране останутся военные советники США.

Один из собеседников Associated Press пояснил, что Вашингтон считает иракскую армию достаточно хорошо подготовленной, чтобы самостоятельно продолжить борьбу против террористов из группировки ИГ (запрещена в РФ). При этом он подчеркнул, что ИГ остается серозной угрозой для Ирака.

Это событие прокомментировал телеграм-канал "Политика Страны"

"Если уход американцев из Афганистана играет на руку талибам и стоящему за ними Пакистану, то уход США из Ирака резко усиливает влияние на Багдад Ирана (и без того, кстати, не слабое). Кроме того, возможно попытаются воспользоваться шансом на самоопределение курды.

Начнётся брожение и среди суннитов против шиитской (в своём большинстве) власти в Багдаде.

Но главный вывод - военная операция США против Ирана уже явно не стоит на повестке дня в Вашингтоне.

Зато на повестке стоит возобновление "большой сделки" по Ирану", - пишет телеграм-канал.

Ранее мы писали о том, что в США скончался бывший глава Пентагона, отвечавший за нападение на Ирак и Афганистан, Дональд Рамсфелд. Ему было 88 лет.

Помимо этого этого, недавно Соединенные Штаты Америки предоставили армии Афганистана три вертолета Black Hawk.