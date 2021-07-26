Сын бывшего президента Украины Виктора Януковича Александр направил открытое письмо генеральному прокурору Ирине Венедиктовой с жалобой на бездействие прокуроров в уголовном деле в отношении него.

Об этом в своем Facebook сообщил пресс-секретарь Александра Януковича Юрий Кирасир.

По версии прокуроров, сын экс-президента в сговоре с руководством ЧАО "Артемовск Вайнери", организовал схему по уклонению от уплаты налогов компанией на сумму около 40 млн грн. По словам представителя Януковича, дело было "наспех сфабриковано Генеральной прокуратурой Украины лишь с целью создания хоть какого-то повода для наложения санкций Советом ЕС".

"Отсутствует само событие преступления - налоговыми органами не установлен факт уклонения от уплаты налогов, акты проверок не составлялись, требований о доначислении налогов и наложении каких-либо штрафов не выдвигалось (...) Александр Янукович не знаком с руководством компании, никогда их не видел и не общался с ними. Это известно прокурорам и поэтому семь лет они умышленно уклоняются от допроса руководства ЧАО "Артемовск Вайнери", - написал Кирасир.

Также он заявил, что прокуроры не допускают проведения судебной экспертизы, которая формально закрепила бы отсутствие состава преступления и "безоговорочно привела бы к закрытию дела". Также Кирасир добавил, что прокуроры избегают допроса самого Александра Януковича, "несмотря на его многочисленные заявления с просьбой об этом".

"За семь лет прокуроры не предприняли ни единой попытки связаться с ним и/или направить соответствующий международный запрос в РФ", - заявил представитель Януковича.

Он напомнил, что Европейский суд ежегодно отменяет и признает незаконными европейские санкции, а судьи признали факт политического преследования Александра Януковича. Также по этой же причине Интерпол отказался объявлять его в международный розыск.

Далее Кирасир приводит цитаты из письма Януковича Венедиктовой.

"Именно Вы, как Генеральный прокурор, сейчас единолично ответственны за незаконные действия или умышленную бездеятельность правоохранителей в этом "уголовном деле".





"Я знаю почему ваши подчиненные и Вы не делаете этого (закрываете уголовное дело - прим.). Из-за стыда за безоговорочное доверие Совета Европы лжи украинской прокуратуры о моей виновности в каких-либо преступлениях. И из-за страха обнаружения фальсификации дела прокурорами при его публичном рассмотрении в суде. Понятно, что Европа такого не простит".

Александр Янукович в своем письме требует от генпрокурора лично рассмотреть все затронутые в жалобе нарушения и ожидает официального ответа на свое письмо. Сын экс-президента также выразил готовность быть допрошенным по этому делу и настаивает на его незамедлительном закрытии или передаче в суд.

"О систематических нарушениях прав человека сотрудниками прокуратуры Александр Янукович также проинформировал Президента Украины В. Зеленского, Главу ВРУ Д. Разумкова, а также Уполномоченного по правам человека в ВРУ Л. Денисову, направив им копии своего письма в адрес Генерального прокурора", - добавил Кирасир.

Напомним, ранее в этом году Суд Европейского союза принял решение об аннуляции акта Совета ЕС от 2019 года о продлении заморозки активов экс-президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра.

Также мы писали, что в апреле 2021 года Высший антикоррупционный суд снял арест со счетов в банке Александра Януковича.