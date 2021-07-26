Нацполиция открыла тендер на закупку 400 бронежилетов шестого класса защиты с дополнительной защитой паха, плеч, боков и шеи, стоимостью 26, 5 тыс. гривен. Общая стоимость бронежилетов составил 10,6 млн гривен.

Соответствующие данные указаны в системе публичных закупок ProZorro.

Тендер объявили 21 июля. Бронежилет должен состоять из передней, спинной части, двух частей для защиты области сторон, двух частей для защиты области плеч, защитного элемента области шеи (состоит из защитной пелерины с воротником и элемента защиты горловины) и защитного элемента области паховой зоны, соединяются между собой с помощью текстильных застежек и боковых бретелек.

По конструктивному исполнению бронежилет должен быть изготовленным на основе жестких защитных элементов передней и спинной части с дополнительными мягкими защитными элементами на основе специальных тканей (нетканого материала) области сторон, области плеч, области шеи и области паховой зоны.

В проекции защитных элементов передней и спинной части, бронежилеты должны соответствовать 6-му классу защиты и обеспечивать защиту от поражения пулями Б-32, 7,62 мм винтовочного патрона 7-БЗ-3 в соответствии с стандартизированными методами испытаний с учетом влияния климатических факторов.

В проекции дополнительных защитных элементов области сторон, области плеч, области шеи (защитная пелерина с воротником и элемент защиты горловины) и области паховой зоны, бронежилет должен соответствовать 1-му классу защиты и обеспечивать защиту от поражения пулями ПСТ 9 мм пистолетного патрона 57-Н-181с и пулями патрона 9 мм Luger, в соответствии с стандартизированными методами испытаний с учетом влияния климатических факторов.

При этом бронежилет не должен превышать 12,3 кг.

Предложения по тендеру должны быть поданы до 21 августа, аукцион будет назначен на 27 августа.

5 ноября 2019 года генерал-майору ВСУ Дмитрию Марченко и двум его заместителям объявлено подозрение в поставках в войска некачественных бронежилетов на сумму 176 млн грн.

В октябре 2020 года ГБР завершило следствие по делу о закупке бракованных бронежилетов Минобороны.

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