Президент Владимир Зеленский утвердил положение о советнике Президента. Согласно ему, советник Президента назначается и увольняется главой государства, а советник-уполномоченный - по предложению руководителя Офиса Президента.

Об этом говорится в указе №309 от 26 июля.

Должность советника относится к патронатной службе Президента.

Советник назначается на срок полномочий главы государства и осуществляет свои обязанности на постоянной основе либо на общественных началах вне штата Офиса Президента.

Его основными задачами является разработка и внесение предложений Президенту относительно осуществления полномочий главы государства в соответствующей сфере.

Напомним, 9 июля президент Украины Владимир Зеленский уволил заместителя главы Офиса президента Юрия Костюка и назначил его своим советником.

Юрий Костюк был назначен заместителем главы Администрации президента Украины 21 мая 2019 года. Он известен тем, что писал сценарии к сериалам и кинофильмам студии "Квартал 95", а во время избирательной кампании входил в креативную группу штаба Зеленского.