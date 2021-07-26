На Олимпиаде в Токио 27-летний уроженец Луганска, который сменил украинское гражданство на российское, принес бронзовую медаль России в синхронных прыжках в воду.

Собрали все, что известно об Александре Бондаре и о том, как уроженец Донбасса попал в сборную РФ.

Что известно про победу Бондаря на Олимпиаде-2020

На Олимпийских играх в Токио Россия завоевала бронзовую медаль в синхронных прыжках в воду с 10-метровой вышки. Победу для РФ выиграли россияне Александр Бондарь и Виктор Минибаев.

Их результат составил 439,92 балла. Золото досталось британцам Томасу Дэйли и Мэтти Ли (471,81), серебро забрали китайцы Цао Юань и Чэнь Айсэнь (470,58).

Вот как это выглядело:

Виктор Минибаев и Александр Бондарь сегодня взяли бронзу, а вот их лучший прыжок 😍



Просто наслаждайся красотой 🙌 pic.twitter.com/cXyjUYXcTQ — Матч ТВ (@MatchTV) July 26, 2021

В сети знаковое событие тут же принялись комментировать, вспоминая, что до 2015 года Бондарь представлял Украину, а потом сменил гражданство на российское и сместил Украину на четвертое, а потом и шестое место.

Когда Бондарь выступал за Украину

Александр Бондарь родился 25 октября 1993 года в Луганске, где вырос и сделал первые шаги в спорте.

В Луганске существовала целая школа прыгунов в воду. А в бассейн 5-летнего Сашу привела его мама, которая сама до 16 лет занималась этим видом спорта.

Первым тренером Бондаря была Тамара Токмачева - луганчанка и главный тренер сборной команды Украины по прыжкам в воду. Она вспоминала, что Саша вырос в спортивной семье и отличался трудолюбием.

Сам спортсмен вспоминал, как поначалу протестовал. Особенно против болезненных прыжков в воду с так называемой растяжкой.

"Плакал. Я не любил растяжку. Бежал к маме со слезами. Она внизу сидела ждала. И я просил "Забери меня отсюда". А у меня еще тренер был такой боевой: быстро сюда за ногу, и в зал опять", - вспоминал Саша в первых своих интервью.

Уже в юном возрасте благодаря тренеру стал зарабатывать на жизнь спортом - занял два третьих места на соревнованиях в Будапеште и получил от тренера 100 евро. С 2007, когда он приехал на свой первый чемпионат в Европе, занимает призовые медали и меняя весовую категорию не прерывает эту традицию до сих пор.

На своих первых Олимпийских играх 2012 года в Лондоне он стал двенадцатым в личных соревнованиях, а в синхронных прыжках - восьмым.

Его знали как заслуженного мастера спорта Украины по прыжкам в воду, бронзового призера чемпионата мира (Китай).

В сети еще можно найти видео с европейских соревнований 2012 года, на которых Бондарь представлял Украину в титуле заслуженного мастера спорта Украины.

Женился во время войны и уехал в Москву

Российский паспорт Александр получил осенью 2015 года, когда ему было 22 года. Отметим, что тогда российская паспортизация жителей Донбасса еще не началась. Но сам спортсмен позже рассказывал, что ему сделали протекцию по спортивной линии.

Он говорил, что в этом помог президент Федерации прыжков в воду Алексей Власенко.

"Случилось так, что мы с ним встретились и разговорились. Он поинтересовался моей ситуацией и моими делами, я всё рассказал. Он предложил помочь с организацией тренировок. Я, конечно, согласился. Огромное спасибо федерации, которая помогает мне во всем – и с тренировками, и с паспортом, и со всей жизнью в Москве. Ведь это все не так просто – переехать в другую страну, начать жизнь практически с нуля", - говорил Бондарь.

Но политику в своем решении Александр отрицал.

"Я думал заканчивать со спортом, хотел искать себя в новой жизни. В 2013-м году в Москву из Луганска переехала вся моя семья – мама, папа, сестра, бабушка, а я только спустя два года. Нет, никакой политики. Здесь я продолжал прыгать – для себя, чтобы поддерживать форму – в "Олимпийском". Там случайно встретился с президентом российской федерации прыжков в воду Алексеем Власенко. Он и убедил меня остаться в спорте", - рассказывал Александр.

Переезд состоялся еще в конце 2014 года. Еще полгода - на получение паспорта. Далее по итогам чемпионата России в Казани он прошел отбор на европейский чемпионат и с того времени представляет Россию на международных соревнованиях.

В СМИ переезд спортсмена в Россию связывали с тем, что он женился на москвичке, а уход из сборной Украины в Москве комментировали положительно.

"Конечно, это хорошее подспорье и повышение конкуренции в нашей стране. Все-таки у него [Бондаря] много регалий. Он чемпион Европы и бронзовый призер Чемпионата мира. Я с ним сам выступал и лично знаком - отличный парень", - рассказывал президент Федерации прыжков в воду Москвы Глеб Гальперин в интервью Sobesednik.

На вопрос о том, что украинские руководители отпускали спортсмена с тяжелым сердцем, Гальперин не хотел касаться политики:

"Это нормальное явление... Так получилось. Ничего сверхъестественного не произошло, спортсмен никуда не сбежал. Он просто женился и получил российский паспорт, захотел выступать за сборную России — почему нет?".

В Украине, кстати, уход спортсмена прокомментировали с обидой.

"Для Александра Бондаря, как члена сборной команды, были созданы самые лучшие условия для тренировок в Киеве - на базе олимпийской подготовки прыгунов в воду в Центре спорта Лико. Ему оказывали полную медицинскую поддержку, оплачивали необходимые операции. Помимо этого помогли в улучшении жилищных условий. То есть делалось все, чтобы спортсмен мог показывать результаты топ-уровня", - заявили в 2015 году в украинской Федерации по прыжкам в воду.

Там предупредили, что участвовать Бондарю за Россию в Олимпиаде-2016 Киев не даст. Так и случилось: Александр в 2016 году на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро не выступал. Зато отыгрался в Токио.

После переезда в Россию Александр Бондарь тренировался в Москве, в "Олимпийском".

Спустя несколько лет после перехода в сборную, в 2019-м, он принес России первую за 12 лет серебряную медаль в прыжках с 10-метровой вышки.

В индивидуальных прыжках Бондарь занял 3 место и завоевал бронзовую медаль. После чего получил звание "заслуженного мастера спорта России".

В синхронных прыжках Бондарь всегда выступает в паре с Виктором Минибаевым. Вместе с напарником он завоевал золото в 2018-м году, став чемпионами Европы по синхронным прыжкам в воду.

И в мае 2021 года получил серебряную медаль турнира на чемпионате Европы в Будапеште. В индивидуальных прыжках с вышки стал чемпионом Европы - пятикратным.

"Спасибо всем, кто болел и поддерживал нашу сборную", - подписал он фото по окончанию соревнований.

Сейчас на счету спортсмена две серебряные и две бронзовые награды чемпионатов мира и пять побед на чемпионатах Европы.

Бондарь выступает за ЦСКА (Центральный спортивный клуб армии, Ред.), имеет воинское звание "прапорщик".

В соцсетях можно увидеть его одетым по форме. На вопрос о том, что он делает, Бондарь ответил подписчикам "Служу народу".

На своей странице в Instagram он редко публикует фото семьи, но в декабре 2017 года опубликовал первое совместное фото со своей любимой. Его избранницу зовут Катя.

Аккаунт жены Бондаря закрыт, но девушка написала о своих главных достижениях, намекнув на совместного ребенка с Бондарем:

"Жена супер спортсмена, мама принцессы, мс России по прыжкам в воду, учитель по плаванию, тренер любительских прыжков в воду".

В октябре 2017 года пара посетила Сочи. Снимок подписан так: "Любуемся красотами Черного моря" и хэштегом Россия.

Последние воспоминания об Украине на странице Бондаря датированы 2014-м годом, когда на Донбассе начались военные события.

Спортсмен сфотографировался с известным телеведущим Андреем Доманским и известным юмористом из дуэта "Кролики" Владимиром Моисеенко.

Кстати, еще в 2014-м Бондарь выступал за украинскую сборную.

И носил сине-желтую экипировку.

Положение стран в турнирной таблице

Синхронные прыжки в воду впервые появились в программе Олимпийских игр в 2000 году в Сиднее. И тогда россияне Игорь Лукашин и Дмитрий Саутин завоевали золотую награду для России. На Олимпиаде-2008 в Пекине россияне Глеб Гальперин и Дмитрий Доброскок также завоевали "бронзу". Поэтому бронзовая медаль Бондаря и Минибаева стала третьей в истории российской команды в данном виде спорта.

Четыре раза подряд в данном виде спорта побеждали пары из Китая.

Между тем, дуэт украинцев Середы и Сербина, вошедших в топ-6 по синхронным прыжкам на Олимпиаде-2020 называют перспективным. Самым лучшим результатом Украины в данном виде спорта остается выступление Романа Володькова и Антона Захаровав 2004 году в Афинах, когда украинцы заняли 4 место.

По итогам двух дней Олимпиады, турнирная таблица показывает первенство Японии (8-2-2), второе место занимает США (7-3-4), третье - команда Китая (6-5-7).

Сборная России занимает четвертое место в общем зачете, завоевав четыре золотые, пять серебряных и три бронзовые награды. При этом российские спортсмены выступают под белым флагом с логотипом Олимпийского комитета России (ОКР).

Украина находится на 42 месте завоевав две бронзовые медали.

Известно, что Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.