В понедельник, 26 июля, во время обстрела позиций ВСУ на Донбассе ранено семеро украинских военных.

Об этом сообщили в штабе Операции объединенных сил в Facebook.

"В результате обстрела четверо военнослужащих получили осколочные ранения, еще трое - боевые травмы. После оказания первой медицинской помощи раненых транспортировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья одного военнослужащего - тяжелое, одного - средней степени тяжести, у пятерых – удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в штабе ООС сообщили, что с начала суток воскресенья, 18 июля, противник обстрелял поселок Пески на Донбассе из минометов 120-го калибра. В результате украинские военные не пострадали. А в субботу режим перемирия срывали 13 раз, при обстрелах были ранены двое служащих ВСУ.

Также мы сообщали, что в "ДНР" обвинили ВСУ в обстреле Донецка.

Также 14 июля сообщалось, что в зоне проведения ООС на Донбассе в результате обстрелов погиб украинский военнослужащий, еще шесть были ранены. Кроме того, в Донецке сообщили о гибели мужчины, который ранее пострадал от обстрела.