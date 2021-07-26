К празднованию 1033-летия Крещения Руси в Киев привезли четыре чудотворных иконы - Почаевскую, Зимненскую, Касперовскую и Любечскую. Их пронесут по столице во время крестного хода Украинской православной церкви во вторник, 27 июля.

Также крестным ходом пронесут святыни, которые хранятся в Киево-Печерской Лавре - икону святого князя Владимира с частичкой мощей и ковчег с мощами святого. Об этом "Стране" рассказал управделами УПЦ митрополит Антоний.

Почаевская икона Божьей Матери, написанная темперой древним византийским письмом на липовой доске, хранится в Успенской Почаевской лавре в Тернопольской области. Считается, что она была подарена монахам дворянкой Анной Гойской. А та получила ее в 1559 году в дар от проезжавшего мимо Почаева митрополита Неофита, который впоследствии стал патриархом Константинопольским. Дар митрополита 30 лет стоял в домовой часовне дворянки, а в монастырь передать икону она решила, когда увидела свечение от образа Богородицы. Главным чудом Почаевской иконы Божией Матери считается избавление Успенской Почаевской лавры от турецкой осады 20-23 июля 1675 года.

Зимненская икона - одна из самых почитаемых и древних святынь в Украине. Эту икону на территорию Киевской Руси привезла византийская царевна Анна – невеста равноапостольного князя Владимира. По легенде в 988 году князь ослеп, а после крещения прозрел и первым, что он увидел, было сияние этой иконы. В 1006 году князь Владимир подарил этот образ в Зимненский женский монастырь. Икона выполнена в стиле греческого письма на кипарисовой доске. В XVIII веке чудотворную икону украсили драгоценными камнями.

Касперовская икона - одна из самых почитаемых на Юге Украины. Она написана масляными красками на холсте, наклеенном на доску. По преданию, в конце XVI века икону привез из Трансильвании в Херсонскую губернию серб, и она стала семейной реликвией. В 1809 году икона стала собственностью помещицы Касперовой. К тому времени живопись потемнела, и трудно было разобрать рисунок. В 1840 году Касперова долго молилась перед иконой и увидела, что реликвия посветлела и обновилась. По легенде, в Севастопольскую войну в 1853-1855 гг., когда Одесса была осаждена неприятельским флотом, икону с крестным ходом принесли в город, и он остался невредимым. Большую часть года икона находится в храмах Одессы, Херсона и Николаева, а ее главным местопребыванием считается село Касперовка.

Любечская икона получила название по месту явления в Любече, расположенном в 30 км от Чернигова. Точная дата явления иконы неизвестна; по народному преданию, ее появление произошло в XI в. Чудеса, которые прославили Любечскую икону Божией Матери, были описаны святителем Димитрием Ростовским. В 1653 году, когда на Любеч ожидалось нападение поляков, икона была перенесена в Киев. В 1701 году обновленный образ вернули в Любечский храм.

Крестный ход в Киеве 27 июля, посвящённый 1033-летию Крещения Руси, пройдёт с соблюдением мер безопасности и карантинных ограничений, заявил управделами УПЦ, митрополит Антоний. Будет проводиться термометрия, также верующих просят быть в защитных масках.

"Мы обратились к верующим, чтобы те, кто плохо себя чувствует, воздержались от поездки на крестный ход. Болезнь никуда не отступила. Будем измерять температуру и просим всех быть в масках. В этом проявляется любовь к ближнему", - рассказал Антоний.

В 13-00 на Владимирской горке начнётся молебен, который проведёт митрополит Онуфрий. Оттуда в 13-30 шествие направится в Киево-Печерскую Лавру.



В крестном ходе примут участие официальные делегации 3 поместных православных церквей - Антиохийского патриархата, Сербской православной церкви,ю и православных церквей Чешских земель и Словакии, сообщил Управделами УПЦ Антоний, отвечая на вопрос "Страны".

По его словам, также будут присутствовать делегации из других стран, в частности Черногории и Грузии.

Напомним, "Страна" сообщала, что УПЦ проведет молебен и крестный ход в честь Дня Крещения Руси

Как сообщалось, в прошлом году в УПЦ из-за эпидемии отказались от проведения крестного хода в день Крещения Руси