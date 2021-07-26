Смартфоны американской компании Apple нового, тринадцатого поколения начнут поддерживать быструю зарядку от блока питания мощностью 25 ватт.

Об этом со ссылкой на источники, близкие к цепочками поставок, сообщает издание GizChina.

По данным журналистов, мощность зарядки iPhone 13 будет увеличена до 25 ватт. На данный момент современные модели смартфонов производства Apple поддерживают быструю зарядку на 20 ватт.

"Пользователям по-прежнему необходимо приобретать блоки питания для быстрой зарядки смартфонов нового поколения отдельно. По словам Apple, это необходимо для "защиты окружающей среды". На официальном сайте Apple зарядный блок на 18 ватт снят с полки. Цена блока на ватт превышает 20 долларов (около 540 гривен). Если добавить зарядную головку мощностью 25 ватт, цена, вероятно, будет выше 25 долларов (почти 700 гривен)", - сообщили журналисты.

Также они напомнили, что Apple заметно уступает своим конкурентам в аспекте быстрой зарядки. В частности, ряд Android-флагманов уже поддерживают зарядку на мощности до 100 ватт и выше. Тем временем китайская компания Xiaomi недавно показала прототип зарядки на 200 ватт - она может появиться в новых смартфонах в 2022 году.

Помимо этого Android-флагманы поддерживают обратную зарядку, которая позволяет подпитывать энергией от батареи смартфона совместимые гаджеты, такие как смарт-часы, наушники или другие смартфоны. В телефонах Apple эта функция появилась с выходом iOS 14.7, однако функция обратной зарядки работает только с фирменным внешним аккумулятором MagSafe.

Напомним, ранее в этом году Apple выпустила беспроводной внешний аккумулятор MagSafe Battery Pack для всех версий iPhone 12.

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