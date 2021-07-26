В Украину возвращается жара. Во вторник, 27 июля, воздух местами прогреется до +33 градусов. Кратковременные дожди с грозами возможны в западных регионах, а также Винницкой и Житомирской областях.

Об этом в Facebook сообщает синоптик Наталья Диденко.

"27 июля, во вторник, максимальная температура воздуха составит +28...+33 градуса. Сильных кусачих +37...+39 не видно, однако +30...+33 также будут печь людей, траву и деревья", - написала Диденко.

По ее словам, кратковременные дожди и грозы завтра охватят весь запад, коснутся Винницкой и Житомирской областей. Однако остальная территория Украины будет принадлежать сухой погоде.

В Киеве 27 июля, по прогнозам синоптика, предполагается около +30 градусов. Дождь маловероятен.

"В течение недели жаркими обещают быть юг и восток Украины, а также Днепр с районами, свежее воздух будет в западных областях", - сообщила Диденко.

Напомним, "Страна" писала о том, что в понедельник, 26 июля, спасатели предупредили о пожарной опасности в Украине на фоне надвигающегося дождевого циклона.

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