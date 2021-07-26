Две области Украины оказались в шаге от попадания в "красную" зону карантина из-за роста числа госпитализаций

В двух областях Украины - Луганской и Херсонской - показатель госпитализации пациентов с коронавирусом или подозрением на него оказался на уровне "красной" зоны адаптивного карантина.

Об этом в понедельник, 26 июля, сообщило министерство здравоохранения Украины.

По данным ведомства, в Херсонской области динамика госпитализаций превышает норму три дня подряд. По состоянию на вчера он составлял 55,6%, ранее находился на уровне 69,8 и 80%.

В Луганской области этот показатель составлял 58,3% в пятницу, 23 июля, и 50,8% в воскресенье, 25 июля и также оказался на "красном" уровне.

Норма динамики общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным или подозрением на коронавирусную болезнь должна составлять не более 50%.

Однако Херсонская и Луганская области пока не могут быть отнесены к "красной" зоне карантина, так как для этого в течение трех дней красному уровню должны соответствовать как минимум два показателя, определенных Минздравом. В связи с этим вся Украина остается в зеленой зоне.

Напомним, ранее главный санитарный врач Игорь Кузин сообщил, что уже осенью ожидается рост заболеваемости Covid-19, поэтому введение нового жесткого карантина в стране неизбежно.

Перед этим в Госпотребслужбе сообщили, что в Киеве в конце августа стоит ждать подъем заболеваемости Covd-19.