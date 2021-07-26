Отец и личный тренер бронзовкой Олимпийский чемпионки Дарьи Белодед, Геннадий Белодед рассказал "Стране", почему Дарья расплакалась после победы, и куда она уходит на два месяца.

"Это были слёзы разочарования. Даша в душе - чемпионка. Хорошо, что есть бронзовая медаль, но она хотела быть первой, поэтому чуть расстроена, но ничего страшного", — сказал отец Дарьи Белодед.

Он уточнил, что это были слезы разочарования от того, что победа не безусловная - бронза, а не золото.

Также он опроверг слухи о том, что чемпионка завершает карьеру, уточнив, что многие неправильно поняли его интервью. Он сказал, что сейчас у Дарьи впереди плановый отдых, а после — переход в другую весовую категорию.

"Неправильно поняли. Я давал интервью, где сказал, что сейчас нужно отдохнуть, может, два, а может, и больше двух месяцев, а написали, что она уже карьеру завершает. Никто никуда не уходит, просто сейчас по плану предстоит отдых. После она перейдёт в другую весовую категорию", — сообщил Геннадий Белодед.

Напомним, в субботу, 24 июля, представительница сборной Украины 20-летняя дзюдоистка Дарья Белодед выиграла первую награду для нашей команды на Олимпиаде в Токио. Она победила израильскую спортсменку Ширу Ришони в борьбе за бронзу. "Страна" подробно писала, кто такая Дарья Белодед, взявшая первую медаль для Украины в Токио.

Также ранее отец Дарьи рассказал, что она голодала ради Олимпиады и заявил, что дзюдоистка берет паузу в карьере.