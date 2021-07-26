Служба безопасности Украины и Национальная полиция провели серию обысков в сети магазинов B2B Jewelry, которые принадлежат создателю одноименной финансовой пирамиды Николаю Гонте.

Об этом говорится в видеообращении руководства компании.

"Правоохранительные органы вынесли все украшения из ювелирных салонов. Все наши магазины, а также производство опустошили и опломбировали. Силовики изъяли товары и документацию из магазинов. Руководство компании обязательно прокомментирует ситуацию, как только дождется официально позиции от госорганов, которые решили закрыть проект", – говорится в заявлении B2B Jewelry.

Собеседник издания LIGA.net в правоохранительных органах добавил, что СБУ и Нацполиция действительно "проводили совместные следственные действия и опечатывали магазины".

В B2B Jewelry заявляют, что создали петицию на сайте президента с требованием "сохранить проект и дать возможность работать всем магазинам B2B Jewelry в Украине".

Ранее мы уже писали о том, что в августе прошлого года Служба безопасности Украины разоблачила деятельность данной финансовой пирамиды, к организации которой были причастны 20 человек. Злоумышленникам удалось присвоить выше 250 млн долларов более 600 тысяч вкладчиков. на тот момент деятельность пирамиды заблокировали.

"Страна" подробно разбиралась, как и на кого работала пирамида B2B Jewelery.