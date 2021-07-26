На Олимпиаде в Японии впервые за 85 лет "золото" взяла 13-летняя девочка
13-летняя японская скейтбордистка Момидзи Нисия выиграла золотую медаль Олимпиады-2020 в Токио в дисциплине "стрит".
Об этом сообщает Tribuna.com.
Нисия победила в возрасте 13 лет и 330 дней. Она стала второй в списке самых молодых олимпийских чемпионов в истории летних Игр после американки Марджорди Гестринг, которая выиграла Олимпиаду-1936 в прыжках в воду, когда ей было 13 лет и 268 дней.
Второе место заняла 13-летняя Райсса Лил из Бразилии, а бронза досталась 16-летней китаянке Фуне Накаями. Это самый молодой подиум по среднему возрасту в истории Олимпиад.
Соревнования по скейтбордингу проводятся впервые в истории олимпийского движения.
Ранее мы писали о том, что в субботу, 24 июля, представительница сборной Украины 20-летняя дзюдоистка Дарья Билодид выиграла первую награду для нашей команды на Олимпиаде в Токио.
Кроме этого, Игорь Рейзлин принес вторую бронзовую медаль в копилку сборной Украины во второй день массовых соревнований. Он со счетом 15:12 победил итальянца Андреа Сантарелли.
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