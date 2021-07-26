13-летняя японская скейтбордистка Момидзи Нисия выиграла золотую медаль Олимпиады-2020 в Токио в дисциплине "стрит".

Об этом сообщает Tribuna.com.

Нисия победила в возрасте 13 лет и 330 дней. Она стала второй в списке самых молодых олимпийских чемпионов в истории летних Игр после американки Марджорди Гестринг, которая выиграла Олимпиаду-1936 в прыжках в воду, когда ей было 13 лет и 268 дней.

Второе место заняла 13-летняя Райсса Лил из Бразилии, а бронза досталась 16-летней китаянке Фуне Накаями. Это самый молодой подиум по среднему возрасту в истории Олимпиад.

Соревнования по скейтбордингу проводятся впервые в истории олимпийского движения.

Ранее мы писали о том, что в субботу, 24 июля, представительница сборной Украины 20-летняя дзюдоистка Дарья Билодид выиграла первую награду для нашей команды на Олимпиаде в Токио.

Кроме этого, Игорь Рейзлин принес вторую бронзовую медаль в копилку сборной Украины во второй день массовых соревнований. Он со счетом 15:12 победил итальянца Андреа Сантарелли.

Также "Страна" писала про анонс и время трансляций Олимпиады в Токио.