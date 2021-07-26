Телевизионная индустрия в Украине оказалась непоследовательной в защите государственного языка, а новая украинская озвучка русскоязычных телепродуктов "оттолкнула даже ту часть аудитории, которая хотела смотреть на украинском".

К такому выводу пришел Нацсовет по вопросам ТВ- и радиовещания по итогам первых дней действия требований языкового закона, которые, в частности, предусматривают украинизацию телевидения в стране.

"Мы увидели и уверились, что формальное отношение к такому чувствительному инструменту, как язык, приводит к противоположному результату. Вместо вложения умеренных денег в создание привычно качественного телепродукта телеканалы отнеслись к этому формально и намеренно упрощенно, чтобы потом апеллировать к падению рейтингов и потерям доходов. К сожалению, в первые дни действия новых требований мы столкнулись с тем, что телеиндустрия оказалась непоследовательной в вопросе защиты языка", - заявила пресс-служба Нацсовета в Facebook.

По данным ведомства, ряд игроков телерынка изначально проигнорировали требования языкового закона, воспользовавшись этим в качестве конкурентного преимущества, а другие, пережив рейтинговые потери в течение нескольких дней, также принялись нарушать закон.

"Только поверхностно - пока - анализируя причины этих потерь, можно назвать ряд причин. Одна из них - категорически низкое качество озвучивания, которое резко оттолкнуло даже ту часть аудитории, которая хотела смотреть на украинском! Вещатели не готовились к переходу на вещание на государственном языке два года, которые отвел на это законодатель - сделали это в последний момент небрежно, примитивно и формально. Жаль, что качество озвучивания и дубляжа, которые были и остаются особой гордостью кинопроката в течение многих лет, недоступно некоторым телеканалам даже при неслыханной доселе финансовой поддержке со стороны владельца", - заявили в Нацсовете.

Также орган назвал наиболее возмутительным тот факт, что намеренное нарушение закона происходит в связи с тем, что телеканалы знают об отсутствии инструментов для наказания за такие правонарушения.

"Следует усовершенствовать законодательство, а также наконец взяться за разработку экономических рычагов: от штрафов и, что самое важное, - к системе государственных грантов на создание украиноязычного контента высокого качества, государственных преференций для тех, кто производит этот продукт, в программу мероприятий, в которую будут включены все мощные игроки медиа и кино - по выработке целой стратегии качества и ценностей в создании украиноязычного рынка", - говорится в заявлении.

В связи с этим орган призвал нарушителей придерживаться действующего закона, а также приложить все практические усилия, чтобы украинский язык "занял свое достойное место в эфирах и на онлайн-площадках как язык успеха, стиля, высокого качества".

"Мы призываем законодателей изучить ситуацию в обществе, и внести в законодательство изменения, необходимые для нормализации отношений государственных институтов и медиаиндустрии, с целью реального обеспечение функционирования государственного языка как инструмента объединения украинского общества, средства укрепления государственного единства и территориальной целостности Украины ее независимой государственности и национальной безопасности", - резюмировали в Нацсовете.

Напомним, 16 июля в Украине вступили в силу новые нормы языкового закона, которые касаются украинизации сферы культуры, развлечений, туризма, книгоиздания, работы книжных магазинов, кинопроизводства, демонстрации фильмов в кинотеатрах и на телевидении.

Уже спустя четыре дня в Секретариате языкового омбудсмена Тараса Креминя сообщили, что шесть общенациональных телеканалов - "Интер", "Украина", ICTV, "Мега", НТН, К1 - продолжают показывать фильмы и сериалы на русском языке.

Напомним, 19 июля на "1+1" сериал "Сваты" вышел на украинском языке. Однако поклонники сериала возмутились и заявили, что перевод сделан некачественно, а сериал стал неинтересным. После этого медиагруппа "1+1 media" приняла решение транслировать фильмы и сериалы в эфире на языке оригинала.

Ранее "Страна" собрала мнения зрителей касательно украинизации русскоязычных телепродуктов.