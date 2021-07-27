Сегодня 17-й лунный день, убывающая Луна в созвездии Рыб. Период подходит для эмоциональной раскрепощенности и активного отдыха, танцев, празднований и общения. Единственное, чего следует сегодня опасаться, чужого влияния и раздражительности после чрезмерного потребления алкогольных напитков.

Астрологи называют четыре знака Зодиака, которые могут легче других потерять контроль от внутреннего экстаза и больше подвержены дурному влиянию.

Это Телец, Рак, Лев и Водолей.

Телец (21.04 - 21.05)

Телец подвержен влиянию людей, рожденных под знаком Овна и Скорпиона. Если первый выступает в роли подавляющего авторитета, пытаясь урезонить не всегда обдуманные действия Тельца, то Скорпион подначивает его на отчаянные и смелые поступки, безрассудное празднество и материальные траты. В некоторых случаях Телец может конфликтовать, отстаивая свои границы и желания. Но, как правило, стороннее влияние оказывается сильнее, и Телец теряет свои ориентиры. Опомниться в некоторых случаях помогает обдумывание ситуации сам на сам.

Рак (22.06 - 22.07)

Вы подвержены дурному влиянию денежных Близнецов и можете легко впасть в депрессию от достижений Водолеев. Чтобы остаться преданным своим убеждениям и жизненным принципам, отстаивайте свои взгляды подобно Льву и защищайте интересы как Весы. Если вы окажетесь под чьим-то дурным влиянием, можете почувствовать головную боль, ухудшение настроения и самочувствия. Срочно проявляйте инициативу и деловую активность, трезво оценивайте поступки окружающих вас людей и оставайтесь на стороне здравого смысла, не заискивая ни перед кем.

Львы (23.07 - 23.08)

Вы настоящие весельчаки и оптимисты. Как душа любой компании вы можете легко попасть под влияние курильщиков или алкоголиков, если такие найдутся в вашем окружении. Также достаточно манипулятивно по отношению к вам могут вести себя представители водных знаков (Раки, Скорпионы, Рыбы). Сегодня звезды советуют вам руководствоваться принципом "за компанию" только в коллективных походах и путешествиях, которые принесут вам пользу. От предложений сомнительного характера отказывайтесь без размышлений, порицая инициатора.

Водолеи (21.01 - 20.02)

Ваш знак может пуститься во все тяжкие вместе с азартным Стрельцом или двойственным Близнецом. Огненный знак подбивает Водолея на подвиги, воздушные и легкие на подъем Близнецы развивают ваши не всегда здравые инициативы. По этой причине некоторые ваши надежды могут постичь разочарование. Постарайтесь не уходить в себя и самобичевание надолго. Это может загнать вас в депрессию и привести к некоторым проблемам со здоровьем. К счастью, проблемы окажутся несущественными, поэтому наперед можете расслабиться и настроиться на хорошее.

Также читайте гороскоп на предстоящую неделю для всех знаков Зодиака.