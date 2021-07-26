Спикер парламента Дмитрий Разумков планирует созвать внеочередное заседание Верховной Рады по поводу "крымской платформы" на 23 августа.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в Facebook.

"Депутатам разослали письмо о сборе подписей за созыв внеочередной сессии Рады, на котором рассмотрят проект постановления "Об Обращении Верховной Рады Украины к Организации Объединенных Наций, Парламентской Ассамблее Совета Европы, Парламентской Ассамблее ОБСЕ, Парламентской Ассамблее НАТО, Парламентской Ассамблее ОЧЭС, Европейского Парламента, правительств и парламентов иностранных государств насчет усиления международного сотрудничества в рамках Крымской платформы для противодействия агрессии Российской Федерации" (рег. номер 5775 от 15.07.2021)", - написал нардеп.

Напомним, ранее "Страна" подробно рассказывала, зачем Владимир Зеленский придумал саммит "Крымская платформа", и прогнозировала, на что повлияет эта инициатива.

Мы также сообщали, что в Москве участие стран в "Крымской платформе" расценивают как посягательство на территориальную целостность России.