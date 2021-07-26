Разумков созывает внеочередное заседание Рады по поводу "Крымской платформы" на 23 августа
Спикер парламента Дмитрий Разумков планирует созвать внеочередное заседание Верховной Рады по поводу "крымской платформы" на 23 августа.
Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в Facebook.
"Депутатам разослали письмо о сборе подписей за созыв внеочередной сессии Рады, на котором рассмотрят проект постановления "Об Обращении Верховной Рады Украины к Организации Объединенных Наций, Парламентской Ассамблее Совета Европы, Парламентской Ассамблее ОБСЕ, Парламентской Ассамблее НАТО, Парламентской Ассамблее ОЧЭС, Европейского Парламента, правительств и парламентов иностранных государств насчет усиления международного сотрудничества в рамках Крымской платформы для противодействия агрессии Российской Федерации" (рег. номер 5775 от 15.07.2021)", - написал нардеп.
Напомним, ранее "Страна" подробно рассказывала, зачем Владимир Зеленский придумал саммит "Крымская платформа", и прогнозировала, на что повлияет эта инициатива.
Мы также сообщали, что в Москве участие стран в "Крымской платформе" расценивают как посягательство на территориальную целостность России.