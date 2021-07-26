Утром в понедельник, 26 июля, самолет Belavia, выполнявший рейс Минск - Анталия, подал сигнал бедствия над Белгородской областью РФ. Он изменил курс и намерен совершить экстренную посадку в Москве. Сообщается, что у борта отказал один из двух двигателей.

Об этом сообщает "Интерфакс".

Экипаж самолета связался с диспетчерами и сообщил о критическом внезапном росте температуры масла в двигателе, запросив экстренную посадку.

"Экипаж связался с диспетчерами и сообщил о нештатной ситуации на борту, запросив экстренную посадку в Воронеже. Диспетчеры дали разрешение, а самолет стал вырабатывать топливо. Однако позднее изменил курс в направлении Москвы", - сообщил источник журналистов.

По данным Flightradar24, лайнер пролетел Липецкую область и продолжает движение на небольшой высоте в сторону Москвы.

По предварительным данным, у борта Belavia отказал один из двух двигателей.

По данным "112", в салоне находится 189 пассажиров и 6 членов экипажа. По информации ТАСС, на борту самолета находятся 197 пассажиров и 7 членов экипажа.

По информации "Интерфакса", борт Belavia благополучно приземлился в московском аэропорту "Домодедово", посадка прошла в штатном режиме.

Напомним, 16 июля в России перестал выходить на связь самолет Ан-28, он совершил жесткую посадку в Томской области РФ, все люди на борту выжили.

Также мы писали о том, что недавно в России самолет рухнул в водоем, пилот скрылся, когда увидел полицию. Инцидент произошел в местечке Горино Ивановской области.