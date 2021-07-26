Заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов увольняется из Офиса генпрокурора. По его словам, руководство создало для него сложные условия работы и блокирует выполнение им своих должностных обязанностей.

Об этом сообщила юридическая компания "Миллер" в Facebook.

"Руководство Офиса генерального прокурора сознательно создало сложные условия работы и всячески блокирует выполнение Мамедовым своих должностных обязанностей, систематически осуществляя давление на него, что полностью нивелирует основополагающие принципы независимости прокурора", — говорится в сообщении.

Там добавили, что ранее Мамедова "лишили управления Департаментом по преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта и Департаментом защиты интересов детей и противодействия насилию, досрочно прекратили доступ к гостайне (действовал до августа), сократили должность заместителя генпрокурора и нарушили ряд дисциплинарных и уголовных производств".

"Законных оснований для увольнения нашего клиента нет, поэтому активно используется дискредитационная информационная кампания. К кампании по давлению на независимого прокурора присоединилась и СБУ, которая использует инструмент прекращения допуска к гостайне с целью ограничения выполнения им своих полномочий", — сообщили юристы.

"Итак, оставаться в должности без возможностей выполнения своих полномочий неприемлемо для нашего клиента. Именно поэтому Гюндуз Мамедов после 25 лет работы в органах прокуратуры принял решение об отставке", — подытожили в сообщении.

Напомним, ранее генпрокурор Венедиктова забрала руководство "департаментом войны" у Мамедова в июне этого года. При этом заявленная причина такого отъема полномочий указана как "с целью обеспечения надлежащей организации работы Офиса генерального прокурора".

Позже СБУ закрыла для заместителя генпрокурора Мамедова доступ к государственной тайне.

Ранее "Страна" подробно писала, почему Мамедову грозит увольнение. Еще несколько месяцев назад от него потребовали написать заявление в Офисе президента, так как подозревали, что он вместе со своим другом экс-главой Офиса президента Андреем Богданом раскручивает скандал по "вагнеровцам" против Ермака и Зеленского. Мамедова писать заявление отказался, после чего против него началась кампания в СМИ, а Венедиктова урезали его полномочия.