Все больше европейских стран, несмотря на протесты, вводят обязательную вакцинацию от Covid-19. Пока для отдельных категорий.

Также вводится практика санитарных пропусков (или же "ковид-паспортов"), когда в кино или кафе можно будет попасть только со справкой о вакцинации или отрицательным тестом.

В Украине уже раздаются (пока еще осторожные) голоса чиновников, что эту практику неплохо бы перенять и нам. Правда, пока они высказываются в формате "частного мнения", но высказываются все чаще.

Разбирались, где вводят обязательную вакцинацию в Европе, кого это касается и что грозит ослушавшимся.

Франция: санпропуска и вакцинация в больницах

Во Франции ужесточили меры ограничения и закрепили это законодательно. В стране вводят санитарные пропуска (свидетельства о полной вакцинации, отрицательный тест на коронавирус либо справка о перенесенном недавно Covid-19).

С 21 июля такой документ обязали предъявлять при посещении музеев, театров, кинотеатров, фестивалей. В августе он понадобится для того, чтобы попасть в ресторан, на борт самолета или поезда дальнего следования.

Также президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о введении обязательной вакцинации для медиков, всех работников больниц и домов престарелых, пожарных.

Это вызвало волну протестов по всей стране. Некоторые из них закончились стычками с полицией и применением водометов.

Тем не менее, несмотря на протесты, в ночь с воскресенья на понедельник французский парламент принял в окончательном чтении законопроект об использования санитарных пропусков и обязательной вакцинации медработников от Covid-19.

При этом в текст документа внесли некоторые изменения. В частности, там прописали, что не предусматривается увольнение медиков, не вакцинированных от коронавируса, но их могут отстранить от работы.

Для подростков 12-17 лет санитарные пропуска начнут действовать только с 30 сентября. В торговых центрах с начала августа пропуска будут нужны только на территории кафе и ресторанов. Также без пропуска не пустят в самолеты и поезда дальнего следования.

Такие меры пока вводят до 15 ноября, после этого систему пропусков сможет продлить только новое голосование в парламенте.

По данным на конец июля, полностью не вакцинированными во Франции остаются около 39% жителей.

Греция: нет прививки - нет зарплаты

В Греции парламент также принял поправку, которая предусматривает обязательную вакцинацию работников домов престарелых и медиков. Установлены крайние сроки для получения первой дозы - 16 августа для соцработников и 1 сентября для работников больниц.

Работодателей обязали не допускать непривитых медиков и соцработников к работе. При этом, если простой будет по причине отсутствия прививки от ковида, то работнику не выплатят зарплату за этот период.

На минувших выходных на улицы вышли тысячи противников обязательной вакцинации. Не обошлось без водометов, слезоточивого газа и стычек с полиций. Это уже третий подобный митинг в Греции.

Италия: в кафе и музей с сертификатом

В Италии с 6 августа сертификат о прививке или тест на Covid-19 понадобятся для того, чтобы поесть в зале кафе или ресторана, сходить в спортзал или музей.

В российских регионах обязывают вакцинироваться 60% сотрудников сферы услуг

Россия одна из первых ввела принудительную вакцинацию. На днях в Минтруда и Роспотребнадзоре сообщили, что "граждане, подлежащие вакцинации, вправе отказаться от прививок, но в этом случае они должны быть отстранены от выполняемых работ на период эпидемиологического неблагополучия".

В этом случае зарплату им не выплачивают. Также возможен вариант перевода на дистанционную работу невакцинированного сотрудника, если это возможно.

Для прохождения вакцинации рекомендуют выделять выходной день, а для уже вакцинированных ввести дополнительный день оплачиваемого отпуска.

Кроме того, уже сорок регионов России ввели свои постановления об обязательной вакцинации. В большинстве из них обязали привиться 60% сотрудников общепита, сферы образования, торговли, медицины, транспорта, соцработников.

В Санкт-Петербурге и Башкирии обязали привиться чиновников и госслужащих, в Магаданской области - экипажи рыбопромысловых судов и работников рыбоперерабатывающих предприятий.

Но есть в России и другие тенденции - недавно Москва отменила введенный летом ограниченный допуск в публичные места по QR-коду со статусом вакцинации или для тех, кто выздоровел.

Азербайджан: ковид-пропуска в вузах и ресторанах

С 1 сентября в Азербайджане запретят вход в рестораны, торговые центры и отели без ковид-паспортов. Такой документ будут требовать и у студентов вузов, которым исполнилось более 18 лет.

Ранее ковид-паспорт требовали только при посещении свадеб и торжеств, а также спортивных залов.

Власти страны обязали вакцинироваться и госслужащих. Минимум 80% чиновников к 1 сентября должны получить одну дозу прививки от коронавируса, к 1 октября – две дозы. Об этом заявил помощник президента Азербайджана Шахмар Мовсумов.

Что готовят Украине?

В украинском Минздраве тоже задумались над введением привилегий для вакцинированных от коронавируса. Об этом заявил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

"Мы рассматриваем в будущем такую ​​возможность. Речь идет об использовании внутреннего ковидного сертификата. Это электронный документ, который вы сможете сгенерировать в приложении "Дія", который подтверждает факт прививки от Covid-19", - сказал главный санврач.

По его словам, во время карантина уже вакцинированные граждане смогут посещать различные заведения. Также рассматривается возможность разрешить работать предприятиям с вакцинированными сотрудниками.

"Это поможет нам уменьшить нагрузку на экономику, не подвергая риску граждан", - сказал Игорь Кузин.

Окончательное решение об этом должны утвердить в Кабмине.

Кто не хочет вводить ограничения

В Германии, где право на физическую неприкосновенность граждан закреплено в конституции страны, власти дали понять, что не будут вынуждать прививаться против воли.

"Мы не собираемся идти по пути, предложенному Францией. Мы уже заявили, что обязательной вакцинации не будет", - заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель 14 июля.

При этом спустя неделю глава офиса канцлера ФРГ Хельге Браун допустил, что в отношении непривившихся от коронавируса граждан в стране могут ввести серьезные ограничения с пропусками в кафе и на стадионы, если ковид пойдет в рост.

Власти Польши также заявили, что не станут вводить запреты на посещение заведений для невакцинированных, опасаясь протестов.

Однако в Варшаве признают, что у вакцинированных от ковида все равно будет больше свободы. Например, в Польше планируют разрешить посещать свадьбы неограниченному количеству привитых граждан, а невакцинированных можно будет пригласить только ограниченное количество.