Вашингтон рассматривает две основные кандидатуры на должность посла США в Украине - посла США в Сербии Энтони Годфри и посла США в Узбекистане Даниеля Розенблюма.

Об этом сообщает издание "Зеркало недели" со ссылкой на источники.

Оба дипломата были назначены на свои должности в 2019 году. При этом, по словам собеседника журналистов, у Розенблюма больше шансов стать новым послом США в Украине.

Он в 2014-2018 годах работал заместителем помощника государственного секретаря в Бюро Госдепа по делам Южной и Центральной Азии. Тогда в его обязанности входило управление политикой Штатов и дипломатическими отношениями с пятью странами Центральной Азии - Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном, Туркменистаном и Узбекистаном. До этого, в 2008-2014 годах Розенблюм работал координатором содействия США Европе, Евразии и Центральной Азии.

Что касается Годфри, то он до своего назначения послом США в Сербии работал заместителем посла США в России, а также отвечал за Ирак в Бюро Госдепа по делам Ближнего Востока.

Напомним, заместитель помощника Государственного секретаря по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент на днях заявил, что администрация президента США Джо Байдена назначит кандидатуру посла в Украине в ближайшие недели.

На данный момент Кент возглавляет американское посольство в Киеве во время отпуска временно поверенной в делах США в Украине Кристины Квин.