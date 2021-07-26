Пограничники разоблачили россиянина и его посредника. Фото: Госпогранслужба

Россиянин, получив два отказа во въезде в Украину, попытался подкупить пограничников, чтобы те пропустили его. Мужчину и его посредника разоблачили. 

Об этом в Facebook сообщил пресс-центр Госпогранслужбы. 

По информации пограничников, чтобы "решить" вопрос о пропуске россиянина, его посредник - гражданин Украины, предложил пограничнику 1000 долларов. Украинца поймали на горячем в пункте пропуска "Новые Яриловичи" во время передачи денег. 

Россиянина правоохранители задержали, ожидается вручение ему уведомления о подозрении. Для его сообщника изберут меру пресечения.

Россиянин трижды пытался прорваться в Украину. Скриншот сообщения Госпогранслужбы

Россиянин трижды пытался прорваться в Украину. Скриншот сообщения Госпогранслужбы

Напомним, "Страна" писала о том, что недавно украинка пыталась пронести наркотики в Россию в босоножке. Харьковские пограничники на пункте пропуска "Гоптовка" в личных вещах женщины нашли "полиэтиленовый сверток с веществом растительного происхождения серо-зеленого цвета весом 33,68 грамм, который был спрятан в женской босоножке". 

Также мы сообщали о том, что украинские пограничники помогли освободить заробитчан Галичины, которых эксплуатировали на нелегальной фабрике в Испании.

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