Россиянин, получив два отказа во въезде в Украину, попытался подкупить пограничников, чтобы те пропустили его. Мужчину и его посредника разоблачили.

Об этом в Facebook сообщил пресс-центр Госпогранслужбы.

По информации пограничников, чтобы "решить" вопрос о пропуске россиянина, его посредник - гражданин Украины, предложил пограничнику 1000 долларов. Украинца поймали на горячем в пункте пропуска "Новые Яриловичи" во время передачи денег.

Россиянина правоохранители задержали, ожидается вручение ему уведомления о подозрении. Для его сообщника изберут меру пресечения.

Напомним, "Страна" писала о том, что недавно украинка пыталась пронести наркотики в Россию в босоножке. Харьковские пограничники на пункте пропуска "Гоптовка" в личных вещах женщины нашли "полиэтиленовый сверток с веществом растительного происхождения серо-зеленого цвета весом 33,68 грамм, который был спрятан в женской босоножке".

Также мы сообщали о том, что украинские пограничники помогли освободить заробитчан Галичины, которых эксплуатировали на нелегальной фабрике в Испании.