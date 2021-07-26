Офис генерального прокурора направил в суд обвинительный акт против четрых человек, включая одного патрульного, за пытки двух мужчин в Житомирской области.

Об этом сообщила пресс-служба ОГПУ.

Сообщается, что по делу проходит еще один полицейский, который стал свидетелем пытки, но предоставил следователю ложные сведения о том, что не видел неправомерных действий напарника. Его действия квалифицированы по ч. 1 ст. 384 УК Украины.

Следствие выяснило, что в январе этого года около города Малин группа людей требовала у двух юношей признать причастность к совершению угона автомобиля одного из нападавших.

"Они наносили потерпевшим удары руками и ногами в разные части тела, заставляли их стоять на коленях. К ним присоединился патрульный полицейский, который прибыл на место происшествия, однако вместо помощи пострадавшим, он выбежал из автомобиля, внезапно достал пистолет, перезарядил его и приставил к голове одного из мужчин. Требуя получения сведений по угону автомобиля, полицейский спустил крючок пистолета, после чего ударил потерпевшего рукояткой по голове", - говорится в сообщении.

Напомним, в Запорожье раскрыли похищение и пытки профессора, к которым причастен полицейский.

Также сообщалось, что в Харькове подозревают 10 правоохранителей во взятках и пытках наркозависимых .