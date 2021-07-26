В понедельник, 26 июля, в Украину придет циклон, который обусловит небольшие дожди в западных регионах. В то же время температура воздуха в начале недели все еще будет высокой, спасатели предупредили украинцев о пожарной опасности.

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС.

По информации синоптиков, сегодня в восточных, Волынской, Житомирской областях, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой, Сумской, Николаевской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности. Он сохранится в указанных регионах и в течение следующих суток, 27 июля.

Кроме того, по информации ТСН, со вторника дождевой циклон пройдется по северным и восточным регионам Украины. Эпицентр пройдет над Польшей и Беларусью, а Украина коснется лишь немного.

Температура воздуха 26 июля будет колебаться в районе +28 градусов на севере и западе и +34 на юге. На Крымском полуострове ожидается +31 градус. Но вечера и утра будут давать немного свежести, потому что ночи будут на 10-15 градусов прохладнее.

Напомним, "Страна" писала о том, что в Украину возвращается аномальная жара, а на западе пройдут дожди.

Также мы сообщали, что в конце июля в Украине рекордно выросла смертность на воде: за 20 дней утонули 265 человек.