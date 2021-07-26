В Петербурге нашли зарезанными жену и сына отставного адмирала ВМФ РФ Леонида Лобанова.

Об этом пишет "РИА Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Тела женщины 1937 года рождения и мужчины 1965 года рождения с колото-резаными ранами обнаружены в квартире дома на улице Бутлерова в Калининском районе днем 24 июля", - сказал собеседник агентства.

Женщина была супругой адмирала флота России в отставке Леонида Лобанова, а мужчина – их сыном. Квартиру оперативные службы вскрыли после жалоб соседей на запах в парадной.

По информации СМИ, в убийстве подозревается сам Леонид Лобанов, который еще 16 июля погиб под колесами электрички в районе железнодорожной станции Ручьи.

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

Напомним, ранее мы писали, что в Житомирской области 15-летнюю девушку подозревают в убийстве 14-летнего подростка, тело которого с ножевыми ранениями груди и шеи накануне нашли в заброшенном строении в Коростенском районе.

Также сообщалось, что что в Киеве судят иностранца, который зарезал мужчину в переходе на Майдане.