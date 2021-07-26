Трансфер украинского футболиста Романа Зозули в испанский "Алькоркон" обернулся скандалом. Фанаты команды в соцсетях массово выступили против его политических убеждений.

Роман придерживается националистических взглядов и является сторонником Степана Бандеры. Но в итоге теперь его переход в новую команду из клуба "Альбасете" заморозили.

В Испании эта тема является болезненной: не так давно по меркам истории там полыхала кровавая гражданская война между союзным Гитлеру режимом Франко и антифашистами. И фигура Зозули, который поддерживает, к примеру, полк "Азов", стала закономерно скандальной.

Разбирались, по какой причине заморозили переход украинца в состав "гончаров" и смогут ли стороны снова вернуться к сделке.

"Поддерживает батальон Азов"

Как информирует издание Marca, 31-летний украинский форвард остается в статусе свободного агента. Его возможный приезд в Санто-Доминго возмутил фанатов "Алькоркона".

Несколько секторов и клубов резко осудили его возможное присоединение к команде, связав Зозулю с символами нацистской идеологии.

"Роман Зозуля - не просто патриот, он - фашист, который поддерживает батальон "Азов", украинскую нацистскую военизированную группировку. Этому человеку нет места ни в нашем клубе, ни в нашем городе. Их идеология прямо противоречит нашим ценностям.

Мы считаем, что будет ошибкой для "Алькоркона" подписание трансфера с игроком, который опубликовал фотографии с нацистской символикой и поддерживал ультрас и фашистские формирования в своей стране, несовместимые с ценностями терпимости и уважения, которые способствуют развитию спорта", - цитирует фанатов Алькоркона издание AS.

Вот так фанаты бойкотируют переход Зозули в "Алькоркон". Они пишут "Нет трансферу с Зозулей".

"Не приветствуем!", "Они выгнали его, они не хотят его. Бедняжка, что же ты собираешься делать, искать кого-то, кто сможет позаботиться о тебе и понять. Зозуля просто хочет маленького друга, дом и много любви, но "Алькоркон" - антифашист", - ширятся негативные отзывы в соцсети.

Фанаты пишут о том, что соглашение с Зозулей идет вразрез с ценностями, которые этот клуб прививает молодым футболистам. И опубликовали фото с футболистом, который держит автомат Калашникова в землянке ВСУ.

Все обвинения в нацизме Зозуля отрицает:

"Они обвиняют меня в том, что я фашист за поддержку украинской армии против пророссийских террористов. Но я не фашист", - отвечает Зозуля на обвинения со стороны фанатов.

За что критикуют Зозулю?

История со взглядами футболиста - давняя, но в последний раз тема всплыла в 2019 году. Зозуля опубликовал фото в майке с номером 18 на фоне баскетбольного табло с цифрами 14:88.

Это не просто цифры, а способ нацистской идентификации.

Кодовый лозунг 14/88 широко употребляется в среди белых националистов, которые иногда используют его в качестве приветствия или подписи. Например, 88 в неонацистских кругах символизирует Heil Hitler, а число 18 - Adolf Hitler (порядковый номер букв алфавита, с которых начинается имя фюрера).

Сам Зозуля тогда сказал, что его просто привлекла разница в счете, а майку с номером 18 ему дали. Он ее не выбирал. "Я не знал о политическом значении этой цифры, как и 95% людей в мире", - сказал тогда Зозуля.

Однако мало кого это объяснение убедило - слишком "удачно" совпали цифры.

После этого в декабре 2019 года произошел последний громкий скандал с участием Зозули. Матч между "Райо Вальекано" и "Альбасете", где играл украинец, был сорван из-за болельщиков "Райо", которые с трибун начали кричать: "Зозуля – гре@ный нацист" ("Roman Zozulia puto nazi").

Арбитр остановил матч на несколько минут, но затем продолжил его. Однако уже после первого тайма вся команда Зозули решила не выходить на поле.

Фанаты "Райо" начали скандировать, что это была шутка, но спустя 40 минут матч так и не начался, а трибунам объявили, что "Альбасете" отказались выходить на поле.

В испанской Ла Лиге заявили, что работают над искоренением ксенофобии и расизма на стадионах Испании, поэтому остановили матч после оскорблений в адрес Романа Зозули.

Ультрас Райо Вальекано, которые называют себя Bukaneros, такую трактовку происходящего отвергли. Они написали про украинского футболиста в своем Twitter: "Ни за расизм, ни за ксенофобию, ни за насилие. Впервые игру приостановили в Испании, чтобы сказать правду. Зозуля, ты - нацист".

После этого скандала Зозулю поддержал президент Владимир Зеленский, что вызвало волну возмущений уже в Украине - среди тех, кто считал Зе антиподом Порошенко и поэтому голосовал за него на выборах.

Но случай с Зозулей стал еще одним шагом Владимира Александровича в сторону политики Петра Алексеевича. К чему со временем все привыкли, но тогда, в первое полугодие президентства Зеленского, это еще вызвало удивление.

Переход в "Райо" и ни одного матча

Но, как мы уже говорили, скандалы с футболистом начались раньше.

В феврале 2017 года Зозуля перешел в аренду в Райо Вальекано из Бетиса, но болельщики восприняли украинца враждебно. В итоге, Зозуля практически сразу покинул Райо, не сыграв за клуб ни одного матча. Озлобленных на него фанатов мадридской команды он называл "пророссийскими".

Но причина была не в пророссийскости, а в Степане Бандере.

Ранее Зозуля публиковал в соцсети фото с портретом Бандеры и подписью "Ох и похожи". Причем, он специально делал себе стрижку под залысины предводителя ОУН.

Также он публиковал фото с "Азовом", который в Европе считается ультраправым вооруженным формированием.

На некоторых снимках футболист позировал с автоматом.

После того, как это вызвало скандал, Зозуля начал говорить, что ограничивается лишь отправкой гуманитарной помощи в Украину, а все фотографии, в том числе с военными из батальона "Азов", вырваны из контекста, чтобы начать клеветническую кампанию против него.

Но, похоже, что реакция испанских фанатов в отношении Зозули остается неизменной. И это было видно по дальнейшей критике Зозули - даже за то, что он появлялся на публике в футболке с тризубом.

Тем самым предоставляя испанским СМИ повод написать о том, что форвард "не стесняясь, демонстрирует нацистские символы".

Состоится ли трансфер Зозули в "Алькоркон"?

По информации источника издания AS, причиной замедления переговоров между Зозулей и руководством Алькоркона стала реакция болельщиков клуба в социальных сетях на слухи о возможном подписании сделки с украинским форвардом.

Так, руководство Алькоркона приняло решение временно заморозить процесс переговоров с Романом Зозулей. Но, несмотря на это, в клубе по-прежнему хотят подписать трансфер с украинцем, поэтому в ближайшие дни или недели стороны могут все-таки возобновить переговоры и осуществить трансфер.

Впрочем, судьба Зозули в "Алькорконе" незавидна и может повториться ситуация с остановкой матчей, бойкотом клуба и неприятием со стороны болельщиков. Тем более что фанаты уже показали, что молчать не намерены.

Напомним, последним клубом Романа Зозули был "Альбасете", за который форвард сыграл 142 матча, забив 26 голов и 11 голевых передач. Однако клуб вылетел из Сегунды и теперь единственным шансом продолжить играть в испанской профессиональной футбольной лиге для Романа Зозули остается трансфер в "Алькоркон". Который теперь как раз под вопросом.