Израильская компания Oramed Pharmaceuticals в августе планирует провести испытания вакцины от коронавируса в форме таблеток.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Такая форма препарата призвана изменить ход прививочных кампаний, особенно в странах, испытывающих трудности с доставкой и введением обычных вакцин. Таблетки не нужно будет хранить при низких температурах. Кроме того, не нужны будут специалисты, делающие уколы. Поэтому, как считают в фармкомпании, это может изменить ситуацию в таких странах как Индия, где всего лишь 5% людей прошли вакцинацию.

Речь идет пероральной версии вакцины, разрабатываемой индийской компанией Premas Biotech. Oramed Pharmaceuticals уже испытала таблетки на животных: у свиней успешно выработались антитела к коронавирусу. Теперь израильская компания ждет разрешения от правительства страны, чтобы перейти к испытаниям на людях. Их хотят провести в следующем месяце, в эксперименте примут участие 24 добровольца, ранее не прививавшихся.

Напомним, в Украине планируют провести на людях клинические испытания американского лекарства от коронавируса.

Также мы писали о том, что Израиль проведет испытание своей вакцины от коронавируса на грузинах и украинцах.