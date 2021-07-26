После небольшой температурной передышки на этой неделе в Украину вернется жара. Особенно жарко будет на востоке и юге - в курортных городах Приазовья и на Черном море. Там обещают до+34.

Читайте подробный прогноз погоды на эту неделю - в Киеве, Приазовье, на Черном море и в Карпатах.

Жара возвращается

Синоптик Наталья Диденко предупредила, что в Украину возвращается жара. Температур +37...+39, как были в середине июля, пока не видно, но местами воздух прогреется до +30...+33.

Во вторник, 27 июля, кратковременные дожди и грозы охватят весь Запад, коснутся Винницкой и Житомирской области. Однако на остальной территории Украины сохранится сухая погода.

В Киеве 27 июля дождь маловероятен. Днем до +30.

В течение недели жаркими обещают быть Юг и Восток Украины, а также Днепр с прилегающими районами.

Понедельник 26 июля

На большей части Украины днем +27...+30. Преимущественно без осадков. Небольшой дождь может пройти на западе - Закарпатская область, Ровно и Луцк.

В Киеве до +27...+29.

Во Львове +27...+29, возможны осадки.

В Карпатах (Яремче) до +24, днем возможна гроза.

В Одессе днем +30...+31.

В Бердянске и Кирилловке до +28...+30, солнечно.

В Скадовске днем +29, ясная погода.

Вторник 27 июля

Во вторник на западе и севере пройдут грозовые дожди, но температуру это не снизит. Наоборот, станет жарче.

В Киеве днем до +29...+31.

Во Львове +28...+30, возможна гроза.

В Карпатах (Яремче) до +25, переменная облачность без осадков.

В Одессе днем +30...+32.

В Бердянске и Кирилловке до +29, ни облачка.

В Скадовске днем +28, ясная погода.

В Николаевской и Херсонской областях до +34.

Среда 28 июля

В среду на большей части Украины обещают осадки - дождь с грозой. Сухо - на востоке и юге.

В Киеве до +27...+29, ночью возможен дождь.

Во Львове +28...+30, гроза.

В Карпатах (Яремче) до +25, без осадков.

В Одессе днем +30...+32.

В Бердянске и Кирилловке до +29, солнечно.

В Скадовске днем +28, ясно.

В Николаевской и Херсонской областях до +34.

Четверг 29 июля

В четверг дождь местами доберется и до южных и восточных регионов. Станет еще жарче.

В Киеве до +29...+31, вечером возможен дождь.

Во Львове +28...+30, возможна гроза.

В Карпатах (Яремче) до +23, утром и днем обещают дождь.

В Одессе днем +30...+32, возможна гроза.

В Бердянске и Кирилловке до +30, переменная облачность без осадков.

В Скадовске днем +29, без осадков.

В Николаевской и Херсонской областях до +34.

Пятница 30 июля

К пятнице дожди уйдут из Украины, но полоса еще пройдет на юге и западе.

В Киеве до +29...+31, без осадков.

Во Львове +28...+30, возможен дождь.

В Карпатах (Яремче) до +26, без осадков

В Одессе днем воздух разогреется до +31...+33, возможна гроза.

В Бердянске и Кирилловке до +30, днем возможна гроза.

В Скадовске днем +27, гроза.

Погода на выходных 31 июля и 1 августа

В Киеве +28...+31. Ночью с субботы на воскресенье обещают дождь с грозой.

Во Львове на выходных похолодает до +22...+24 днем. В субботу утром и днем прогнозируют дождь.

В Карпатах (Яремче) днем +21...+24. С обеда субботы и до вечера воскресенья обещают дожди.

В Одессе воздух раскалится до +33, ясная погода без осадков.

В Бердянске и Кирилловке жаркая и безоблачная погода до +30...+31.

В Скадовске +27, возможна гроза.

Ранее мы писали, какой будет погода до конца лета-2021.