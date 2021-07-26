После небольшой температурной передышки на этой неделе в Украину вернется жара. Особенно жарко будет на востоке и юге - в курортных городах Приазовья и на Черном море. Там обещают до+34.
Читайте подробный прогноз погоды на эту неделю - в Киеве, Приазовье, на Черном море и в Карпатах.
Жара возвращается
Синоптик Наталья Диденко предупредила, что в Украину возвращается жара. Температур +37...+39, как были в середине июля, пока не видно, но местами воздух прогреется до +30...+33.
Во вторник, 27 июля, кратковременные дожди и грозы охватят весь Запад, коснутся Винницкой и Житомирской области. Однако на остальной территории Украины сохранится сухая погода.
В Киеве 27 июля дождь маловероятен. Днем до +30.
В течение недели жаркими обещают быть Юг и Восток Украины, а также Днепр с прилегающими районами.
Понедельник 26 июля
На большей части Украины днем +27...+30. Преимущественно без осадков. Небольшой дождь может пройти на западе - Закарпатская область, Ровно и Луцк.
В Киеве до +27...+29.
Во Львове +27...+29, возможны осадки.
В Карпатах (Яремче) до +24, днем возможна гроза.
В Одессе днем +30...+31.
В Бердянске и Кирилловке до +28...+30, солнечно.
В Скадовске днем +29, ясная погода.
Вторник 27 июля
Во вторник на западе и севере пройдут грозовые дожди, но температуру это не снизит. Наоборот, станет жарче.
В Киеве днем до +29...+31.
Во Львове +28...+30, возможна гроза.
В Карпатах (Яремче) до +25, переменная облачность без осадков.
В Одессе днем +30...+32.
В Бердянске и Кирилловке до +29, ни облачка.
В Скадовске днем +28, ясная погода.
В Николаевской и Херсонской областях до +34.
Среда 28 июля
В среду на большей части Украины обещают осадки - дождь с грозой. Сухо - на востоке и юге.
В Киеве до +27...+29, ночью возможен дождь.
Во Львове +28...+30, гроза.
В Карпатах (Яремче) до +25, без осадков.
В Одессе днем +30...+32.
В Бердянске и Кирилловке до +29, солнечно.
В Скадовске днем +28, ясно.
В Николаевской и Херсонской областях до +34.
Четверг 29 июля
В четверг дождь местами доберется и до южных и восточных регионов. Станет еще жарче.
В Киеве до +29...+31, вечером возможен дождь.
Во Львове +28...+30, возможна гроза.
В Карпатах (Яремче) до +23, утром и днем обещают дождь.
В Одессе днем +30...+32, возможна гроза.
В Бердянске и Кирилловке до +30, переменная облачность без осадков.
В Скадовске днем +29, без осадков.
В Николаевской и Херсонской областях до +34.
Пятница 30 июля
К пятнице дожди уйдут из Украины, но полоса еще пройдет на юге и западе.
В Киеве до +29...+31, без осадков.
Во Львове +28...+30, возможен дождь.
В Карпатах (Яремче) до +26, без осадков
В Одессе днем воздух разогреется до +31...+33, возможна гроза.
В Бердянске и Кирилловке до +30, днем возможна гроза.
В Скадовске днем +27, гроза.
Погода на выходных 31 июля и 1 августа
В Киеве +28...+31. Ночью с субботы на воскресенье обещают дождь с грозой.
Во Львове на выходных похолодает до +22...+24 днем. В субботу утром и днем прогнозируют дождь.
В Карпатах (Яремче) днем +21...+24. С обеда субботы и до вечера воскресенья обещают дожди.
В Одессе воздух раскалится до +33, ясная погода без осадков.
В Бердянске и Кирилловке жаркая и безоблачная погода до +30...+31.
В Скадовске +27, возможна гроза.
Ранее мы писали, какой будет погода до конца лета-2021.