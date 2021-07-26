В понедельник, 26 июля, суд в Якутии отправил на принудительное лечение называющего себя "шаманом" Александра Габышева, который шел в Москву "изгонять Путина".

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение суда.

"Суд на основании психолого-психиатрической экспертизы постановил назначить Габышеву принудительные меры медицинского характера с интенсивным наблюдением", - сказали агентству. Именно такого решения суда требовал прокурор в ходе завершившихся на прошлой неделе прений сторон.

Сообщается, что ранее психолого-психиатрическая экспертиза признала Габышева невменяемым. Перед этим Следственный комитет РФ возбудил в отношении Габышева уголовное дело по ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти"). Ему назначили психолого-психиатрическую экспертизу, он принудительно содержится в психиатрическом стационаре. По версии следствия, Габышев нанес с помощью самодельного меча колотую рану бедра бойцу спецназа Росгвардии.

В сентябре прошлого года в отношении Габышева избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде по уголовному делу о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности. Согласно постановлению, "Габышев с 6 марта по 22 мая, находясь в неустановленном месте, обратился лично к группе людей с призывами к осуществлению экстремистской деятельности".

Напомним, в предыдущий раз Александра Габышева задержали 19 сентября на 202-м километре российской федеральной трассы М-53 "Байкал". Он шел пешком из Якутии в Москву "изгонять Путина".

9 декабря якутский шаман возобновил свой поход. К нему присоединились его сторонники.

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