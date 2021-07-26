В Винницкой области должностные лица санатория присвоили почти 5 миллионов гривен государственных средств.

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Нацполиции Украины.

Правоохранители выяснили, что бюджетные деньги присваивали на протяжении нескольких лет. Речь о средствах, которые отдыхающие платили за амбулаторное лечение и доплачивали за продление срока путевок. Поданные ими заявления и приходные кассовые ордера уничтожали, а деньги присваивали.

"С целью сокрытия преступных действий и избежания уголовной ответственности, в частности, бывший старший кассир санатория составляла и подписывала акты о результатах инвентаризации имеющихся средств, хранившихся в кассе санатория, куда были внесены заведомо ложные сведения", - рассказали в полиции.

Напомним, весной в Виннице разоблачили группировку которая финансировала криминалитет за бюджетные деньги.

Также мы писали о том, что полиция задержала в Виннице мошенника, обчищавшего пенсионеров. Он представлялся иностранцем и продавал им поддельные вещи по завышенной цене.