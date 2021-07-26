По данным на 26 июля, число зараженных на Земле перевалило за 194 миллиона, фото: университет Дж. Хопкинса

По состоянию на утро понедельника, 26 июля, общее количество зараженных коронавирусом в Украине с начала эпидемии выросло еще на 213 человек.

Напомним, что вчера, 25 июля в стране было выявлено 286 новых случаев заражения. Таким образом, по сравнению с предыдущим днем, число официально выявленных зараженных за сутки вновь упало на 73 человека. Падение продолжается третьи сутки подряд.

Умерли за отчетные 24 часа 2 человека (с начала эпидемии 52 849 пациентов).  

О новых жертвах Covid-19 сообщает пресс-служба Минздрава Украины в социальной сети Facebook.

Данные по коронавирусу в Украине на 26 июля

Выздоровели за последние сутки 170 человек (с начала эпидемии -  2 184 365 пациентов - Ред.).

Среди новых зараженных 11 детей.

Самое большое количество случаев заражения за минувшие сутки обнаружено в Одесской области (33 человека), Житомирской области (17), Винницкой области (14) и Харьковской области (12).

В Киеве выявили 71 новый случай заражения.

Ранее "Страна" сообщала, что в США умер от коронавируса популярный блогер, который высмеивал вакцины против Covid-19.

Также мы рассказывали, что в Минздраве Украины задумались над введением ряда привилегий для вакцинированных от коронавируса.

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