После бронзовой награды шпажиста Игоря Гейзлина, во второй день соревнований из Олимпийского Токио пришла нерадостная новость. Наша главная надежда на золотую медаль в фехтовании, саблистка Ольга Харлан в первом раунде сенсационно проиграла спортсменке из Китая Ян Хенью - 12:15.

Об этом передает портал Sport.ua.

Ольга Харлан уверенно начала первый период и вела 6:2, но затем сопернице удалось сравнять счет и выйти вперед.

Во втором периоде Ольга сумела вновь вернуться в борьбу, при счете 11:10 именно украинка была впереди на один укол, однако получить путевку в следующий раунд не удалось.

Напомним, Харлан был первым номером посева и считалась одной из главных претендентов на золотую медаль. Сборная Украины в командном турнире саблисток участвовать не будет, потому что не прошла квалификацию.

Таким образом, для Ольги Харлан это первая в карьере Олимпиада, с которой она возвращается без медали. В Пекине-2008 Ольга стала олимпийской чемпионкой в ​​командном турнире, из Лондона-2012 она привезла личную бронзу, а в Рио-2016 ей удалось завоевать сразу две награды - личную бронзу и командное серебро.

Напомним, что южнокорейский канал MBC извинился перед Украиной за фото Чернобыля на церемонии открытия Игр.