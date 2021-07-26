На Ближнем Востоке очередной виток эскалации вооруженного противостояния между Израилем и Палестиной. Истребители ВВС Израиля нанесли ракетно-бомбовой удар по военной базе ХАМАС в Секторе Газа. Эта атака стала ответом на запуск по территории еврейского государства воздушных шаров с зажигательными устройствами и взрывчаткой.

Об этом передает в сети армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"В ответ на воздушные шары со взрывчаткой, запущенные в сторону Израиля, мы нанесли удар по военной базе ХАМАС, на которой располагались средства, используемые для террористической деятельности. База находилась рядом со школой. Мы продолжим реагировать на любые попытки террора", - заявили военные Израиля.

Напомним, что вчера вечером, 25 июля, израильские СМИ сообщили, что после запуска шаров-убийц, в округе Эшколь (на границе с сектором Газа) вспыхнули три пожара.

Ранее "Страна" сообщала, что Израиль нанес ракетный удар по домам девяти командиров ХАМАСа в секторе Газа.

Также мы рассказывали, что в ХАМАС ответили на обвинения в "минировании" самолета, в котором летел основатель оппозиционного Телеграм-канала "Nexta" Роман Протасевич. В структуре полностью опровергли свою причастность к этому инциденту.