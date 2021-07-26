История с публикацией неоднозначных фотографий стран-участниц Олимпиады в Токио во время церемонии открытия получила логическое завершение. Южнокорейский телеканал MBC принес официальные извинения всем странам за свои неподобающие иллюстрации.

Напомним, что 23 июля в своей трансляции праздничного шоу канал показывал фотоснимки, которые, по мнению тележурналистов ярче всего ассоциируются с той или иной национальной командой, которая выходит на стадион.

Так например, во время выхода олимпийской сборной Украины на экране появилась фотография Чернобыльской АЭС, а представление Италии было сопровождено фотографией пиццы. Норвегию проиллюстрировали - лососем, Румынию представили с помощью изображения графа Дракулы. Когда на стадионе появились атлеты из Гаити, то на южнокорейском ТВ напомнили о беспорядках на улицах и убийстве президента, а Сирию ассоциировали с "гражданской войной, которая продолжается уже 10 лет".

"MBC использовал неуместные изображения и в видеоролике, и в субтитрах во время трансляции церемонии открытия Олимпийских игр в Токио в ночь на 23 июля. Еще раз приносим искренние извинения народам и всем телезрителям, которых обидели", - говорится в заявлении, опубликованном на странице канала в Twitter.

Ранее "Страна" сообщала, что российскому спортсмену после поражения на Олимпиаде начали поступать угрозы в сети.