В Государственной думе задумали внести в российские паспорта графу "национальность".

Об этом рассказал председатель комитета Госдумы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".

По словам политика, в комитете неоднократно обсуждали вопрос о новой графе в паспорте. Он добавил, что несколько малочисленных народов, проживающих на территории России, хотели бы иметь подобную отметку в удостоверении личности.

"Сейчас мы приняли закон, формируется реестр малочисленных коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, и на основании этого реестра им будут документ выдавать, то есть кое-какое решение есть", — отметил Гильмутдинов.

Ранее мы писали о том, что Верховная Рада зарегистрировала законопроект №5822, который предлагает лишать украинского гражданства за получение российского паспорта.

Также в марте текущего года представители украинской власти рассказали, что будут придерживаться либеральной политики в отношении двойного гражданства с дружественными странами, но ввести ограничения для депутатов и чиновников. Однако такая политика не относится к российскому гражданству.

"Страна" разбирались, о чем говорится в законопроектах о двойном гражданстве и почему просто разрешить его - недостаточно.