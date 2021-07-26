Турецкая компания Baykar Makina, известная своими "Байрактарами", в производстве беспилотных летательных аппаратов использует украинские двигатели. Сейчас их применяют на беспилотниках нового поколения Akinci, в дальнейшем планируют устанавливать на всю продукцию компании.

Об этом в эфире телеканала "Дом" заявил гендиректор компании Халюк Байрактар.

По его словам, среди соседних с Украиной государств Турция была первой, кто обрати0л внимание на украинские технологии и предложил полномасштабное сотрудничество, которое было заключено в 2018 году.

"Отношения в сфере производства беспилотников между Украиной и Турцией, особенно в последние годы, приобрели стратегическое значение. Технологии авиационной промышленности Украины находятся на самом высоком уровне, на уровне мировых стандартов. И нам есть что друг другу дать в этом сотрудничестве… Мы уверены в том, что усилиями наших ученых, турецких и украинских, мы выйдем на новые горизонты по производству качественных беспилотных летательных аппаратов", – сказал Байрактар.

Он уточнил, что направление строительства БПЛА будет развиваться, поэтому будет расширяться и сотрудничество с Украиной.

"В наших планах также есть производство модернизированной техники, более современных летательных аппаратов. И мы намерены на всю нашу технику, которая будет производиться в ближайшее время, устанавливать двигатели украинского производителя", – заявил гендиректор.

Байрактар продемонстрировал беспилотник последнего поколения Akinci ("Акинчи"), на который устанавливаются украинские двигатели.

Беспилотник последнего поколения. Фото: kanaldom.tv

Ранее мы писали о том, что в ноябре 2018 года между Украиной и Турцией было подписано соглашение на приобретение турецких оперативно-тактических беспилотников Bayraktar TB2. В марте 2019 года первые из них были переданы Вооруженным силам Украины.

Речь идет о беспилотниках, производства компании Baykar, которые сыграли значительную роль во время конфликта в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном в прошлом году. Многие военные эксперты считают, что турецкие боевые беспилотники внесли существенный вклад в победу Баку.